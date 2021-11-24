Четверть века референдуму по Конституции. Общество «Знание» презентует проект «В режиме правды»

Новости Беларуси. Четверть века судьбоносному событию для Беларуси. 24 ноября 1996 года в стране прошел референдум, который изменил ход истории нашей государственности и определил курс на стабильность и независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 ноября к этому знаковому дню белорусское общество «Знание» приурочило презентацию нового просветительского проекта «В режиме правды». Во Дворце Республики соберутся участники, эксперты и лучшие спикеры, известные своими публичными выступлениями. Цель этой встречи – общими усилиями разрушить самые популярные фейки, сломать стереотипы и создать образ будущего Беларуси.

Как отмечают организаторы, над новым проектом работала большая креативная команда. Площадка способна объединить всех желающих.