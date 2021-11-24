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Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ожидаемой гололедицы. О чём нужно помнить водителям?

24 ноября 2021 06:50
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Новости Беларуси. 24 ноября в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за ожидаемой гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На влажных или скользких дорогах особую осторожность необходимо проявлять водителям.

В ГАИ рекомендуют выбирать сдержанный стиль вождения, избегать выезда на полосу встречного движения, резких разгонов и торможений. При этом следует помнить, что на мостах и путепроводах наледи могут сохраняться дольше из-за более низкой, чем на обычных дорогах, температуры дорожного покрытия.

Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за ожидаемой гололедицы. О чём нужно помнить водителям?-1

Напоминаем, что по правилам ГАИ в зимнюю резину все автомобили Беларуси необходимо переобуть до 1 декабря. А если руководствоваться правилами личной безопасности, то это нужно было сделать еще вчера, 23 ноября.

В Беларусь идут морозы, ожидается мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в конце ноября.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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