Дмитрий Шевцов о беженцах: «Привыкли к нашим белорусским вкусняшкам, я бы так сказал»

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Происходит выдача горячей воды, работают автолавки. Утром в защищенных отапливаемых палатках (сегодня мы включили вентиляторы, чтобы там было тепло) раздается горячая еда. На завтрак, на обед. На обед мы еще выдаем продуктовые наборы на вечер. То есть обеспечиваем трехразовое питание. У всех мигрантов есть крыша над головой, причем отапливаемая. Там +18 градусов. У них есть одеял необходимое количество, спальные мешки, матрасы. Люди приходят индивидуально, просят: кому-то необходима обувь новая, кому-то необходима одежда, шапки, носки просят. Тех, кто просит дополнительные одеяла, мы тоже обеспечиваем. У нас проблем с этим нет вообще.

– Мы сегодня видели, раздавали помощь от ВОЗ. Как мигранты отнеслись, так сказать, к наборам европейским?

– Все ждут, что будет выдаваться продуктовый набор. Поэтому когда получают набор только с гигиеной, они немножко останавливаются, недоумевают, но берут и уходят. Привыкли к нашим белорусским вкусняшкам, я бы так сказал.

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