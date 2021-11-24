Под Гомелем перезахоронили останки пяти красноармейцев. Для их поиска использовали немецкую аэросъёмку

Новости Беларуси. В агрогородке Новоселки Ветковского района перезахоронили останки пяти красноармейцев. Они погибли во время освобождения этой территории в 1943 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их обнаружили во время поисковых работ в сентябре 2021 года. Раскопки проводили специализированный батальон и поисковая группа «Ніколі не забудзем». Имена погибших установить не удалось. В результате работ также найдено более 400 взрывоопасных боеприпасов. Для поисков используют данные немецкой аэросъемки.

Николай Басенков, председатель Гомельского областного поискового объединения:

Привязавшись фотографией к местности, конкретно проходим по каким-то точкам, определенным местам, которые подозреваем по фотографии, что, возможно, в этом месте какое-то захоронение может быть. Точно так же могут и одиночно по полю где-то находиться, в каких-то воронках, окопах. Это, конечно, тяжеловато и трудновато такой поиск полевой проводить.