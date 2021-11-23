Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»

Новости Беларуси. Третью неделю у белорусско-польской границы находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора в ЕС. 23 ноября к ним наведались эксперты Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние новости из логистического центра, который стал временным приютом для тысяч людей, узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Прямо за моей спиной полевая кухня, беженцы сами с ней уже управляются, набирают горячую воду. Все обеспечено для того, чтобы людям было максимально комфортно, потому что ночью и утром шел сильный снег. Поставили дополнительный генератор. В самом ТЛЦ сейчас 16-18 градусов тепла. Есть еще хорошие новости для журналистов. Сегодня сюда приехал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич и сообщил, что будет оборудован пресс-центр. Напомню, что польская сторона журналистам предлагает только водометы с химикатами. Мэтью Чанс не даст соврать.