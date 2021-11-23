Прямой эфир

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»

23 ноября 2021 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Третью неделю у белорусско-польской границы находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора в ЕС. 23 ноября к ним наведались эксперты Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние новости из логистического центра, который стал временным приютом для тысяч людей, узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:  
Прямо за моей спиной полевая кухня, беженцы сами с ней уже управляются, набирают горячую воду. Все обеспечено для того, чтобы людям было максимально комфортно, потому что ночью и утром шел сильный снег. Поставили дополнительный генератор. В самом ТЛЦ сейчас 16-18 градусов тепла.  

Есть еще хорошие новости для журналистов. Сегодня сюда приехал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич и сообщил, что будет оборудован пресс-центр. Напомню, что польская сторона журналистам предлагает только водометы с химикатами. Мэтью Чанс не даст соврать.  

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»-4

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:  
Белорусская сторона продолжает придерживаться ранее озвученной позиции по открытому и всестороннему освещению событий, происходящих на белорусско-польской границе. При этом мы видим, что с польской стороны подобной открытости не наблюдается и в помине. Польские власти по-прежнему ограничивают и не допускают для работы журналистов на своей территории, что, по нашему мнению, является нарушением общепринятых мировых стандартов журналистики и взятых польской стороной международных обязательств. Более того, есть основания полагать, что официальная Варшава ограничивает и не допускает приезд в Беларусь польских журналистов. Во всяком случае, на это наводит тот факт, что ни одно польское СМИ, которое уже получило аккредитацию для работы на территории Беларуси, так и не появилось на месте событий. Министерством информации Республики Беларусь совместно с МИД Беларуси, Госпогранкомитетом, Гродненским облисполкомом будет продолжено оказание поддержки и содействие работе журналистов как белорусских, так и зарубежных медиа в зоне белорусско-польской границы. С этой целью сегодня мы планируем развернуть работу условного пресс-центра, где будет, скажем так, место для специалистов, ответственных от Министерства информации, Гродненского облисполкома, которые будут взаимодействовать со СМИ, находящимися на ТЛЦ. А также планируем развернуть возможные рабочие места для журналистов.  

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»-7

Григорий Азаренок:  
Жизнь в лагере продолжается, люди никуда уезжать не хотят. Они очень сильно надеются, что та сама демократическая Европа, как они думают, сжалится над ними и примет к себе, но надеются на чудо. Кстати, сегодня чудо произошло. Надо было только видеть, как радовались курдские дети первому снегу: лепили снеговиков, играли в снежки. Для них это был самый настоящий праздник.  

Читайте также:  

Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай  

Эксперты из Еврокомиссии и снег. Что происходит сейчас в ТЛЦ на белорусско-польской границе?  

Дуня Миятович о беженцах на границе с Польшей: «Необходимы срочные меры для защиты жизней людей»  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Кунцевич # Мэтью Чанс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай
23 ноября 2021 11:43

Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай

В Могилёве провели первую операцию по пересадке сердца
23 ноября 2021 10:51

В Могилёве провели первую операцию по пересадке сердца

Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube
23 ноября 2021 10:34

Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube