Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»
Новости Беларуси. Третью неделю у белорусско-польской границы находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора в ЕС. 23 ноября к ним наведались эксперты Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние новости из логистического центра, который стал временным приютом для тысяч людей, узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Прямо за моей спиной полевая кухня, беженцы сами с ней уже управляются, набирают горячую воду. Все обеспечено для того, чтобы людям было максимально комфортно, потому что ночью и утром шел сильный снег. Поставили дополнительный генератор. В самом ТЛЦ сейчас 16-18 градусов тепла.
Есть еще хорошие новости для журналистов. Сегодня сюда приехал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич и сообщил, что будет оборудован пресс-центр. Напомню, что польская сторона журналистам предлагает только водометы с химикатами. Мэтью Чанс не даст соврать.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Белорусская сторона продолжает придерживаться ранее озвученной позиции по открытому и всестороннему освещению событий, происходящих на белорусско-польской границе. При этом мы видим, что с польской стороны подобной открытости не наблюдается и в помине. Польские власти по-прежнему ограничивают и не допускают для работы журналистов на своей территории, что, по нашему мнению, является нарушением общепринятых мировых стандартов журналистики и взятых польской стороной международных обязательств. Более того, есть основания полагать, что официальная Варшава ограничивает и не допускает приезд в Беларусь польских журналистов. Во всяком случае, на это наводит тот факт, что ни одно польское СМИ, которое уже получило аккредитацию для работы на территории Беларуси, так и не появилось на месте событий. Министерством информации Республики Беларусь совместно с МИД Беларуси, Госпогранкомитетом, Гродненским облисполкомом будет продолжено оказание поддержки и содействие работе журналистов как белорусских, так и зарубежных медиа в зоне белорусско-польской границы. С этой целью сегодня мы планируем развернуть работу условного пресс-центра, где будет, скажем так, место для специалистов, ответственных от Министерства информации, Гродненского облисполкома, которые будут взаимодействовать со СМИ, находящимися на ТЛЦ. А также планируем развернуть возможные рабочие места для журналистов.
Григорий Азаренок:
Жизнь в лагере продолжается, люди никуда уезжать не хотят. Они очень сильно надеются, что та сама демократическая Европа, как они думают, сжалится над ними и примет к себе, но надеются на чудо. Кстати, сегодня чудо произошло. Надо было только видеть, как радовались курдские дети первому снегу: лепили снеговиков, играли в снежки. Для них это был самый настоящий праздник.
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