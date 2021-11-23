Замминистра обороны Беларуси: «Население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны»

Новости Беларуси. Беларусь вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша, прибалтийские страны, Украина, так называемый Восточноевропейский театр военных действий, все активнее осваивают ВВС США. Фиксируется увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран – членов НАТО. И все это в 15-20 километрах от наших рубежей. Кроме того, сопредельные государства воскрешают идеологию времен холодной войны.