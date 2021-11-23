Замминистра обороны Беларуси: «Население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны»

Новости Беларуси. Беларусь вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша, прибалтийские страны, Украина, так называемый Восточноевропейский театр военных действий, все активнее осваивают ВВС США. Фиксируется увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран – членов НАТО. И все это в 15-20 километрах от наших рубежей. Кроме того, сопредельные государства воскрешают идеологию времен холодной войны.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Самое настораживающее в происходящих процессах – это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах. Все чаще в зарубежных средствах массовой информации появляются провокационные заявления бывших высокопоставленных военных деятелей, пытающихся выдавать себя за экспертов в вопросах военного искусства. А в целом мы видим, как население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны.
В ответ на нарушение всех международных договоренностей в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны.
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