Ночью польские силовики применили против беженцев взрывпакеты и слезоточивый газ

В ночь на 23 ноября польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночь на 23 ноября польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередная группа беженцев пыталась попасть в Евросоюз. С гостями польские пограничники не церемонятся. Людей вытесняют в Беларусь с применением силы. В ход идут и спецсредства. В этот раз военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию нашей страны, и слезоточивый газ.
Подобные действия, отмечают в Госпогранкомитете, направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны иностранцев и создать предпосылки для провокации на границе.
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