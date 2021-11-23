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Ночью польские силовики применили против беженцев взрывпакеты и слезоточивый газ

23 ноября 2021 13:59
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В ночь на 23 ноября польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ночью польские силовики применили против беженцев взрывпакеты и слезоточивый газ-1

Очередная группа беженцев пыталась попасть в Евросоюз. С гостями польские пограничники не церемонятся. Людей вытесняют в Беларусь с применением силы. В ход идут и спецсредства. В этот раз военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию нашей страны, и слезоточивый газ.  

Ночью польские силовики применили против беженцев взрывпакеты и слезоточивый газ-4

Подобные действия, отмечают в Госпогранкомитете, направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны иностранцев и создать предпосылки для провокации на границе.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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