Ночью польские силовики применили против беженцев взрывпакеты и слезоточивый газ

В ночь на 23 ноября польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная группа беженцев пыталась попасть в Евросоюз. С гостями польские пограничники не церемонятся. Людей вытесняют в Беларусь с применением силы. В ход идут и спецсредства. В этот раз военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию нашей страны, и слезоточивый газ.