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«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»

10 апреля 2020 16:02
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Ирина Недобоева, корреспондент:
Что же нам не дает спокойствия эта память? Сколько мирных десятилетий прошло, сколько поколений белорусов родилось! А мы все помним. Да, ведь как тут забыть?! За время Великой Отечественной фашисты уничтожили 9200 белорусских деревень, большую половину из них сожгли вместе с сельчанами.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-1

Мы отправляемся в деревню Борки Могилевской области. Где всего за одни сутки вражеский огонь унес жизни двух тысяч человек.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-4

Субботним вечером 14 июня 1942 года молодежь из деревни Борки Кировского района собиралась на танцы. Гуляли до утра, а на рассвете парни и девчата разошлись по домам. А мамы в это время уже пекли блины своим домочадцам.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-7

15-летняя Мария Казека шла через лес из Юдина в Борки к своей сестре Ольге, брату Шурке и двум маленьким племянникам. На подходе к деревне девчушку остановил немец. Причин не объяснил, но четко дал понять – в Борки дорога закрыта. Это позже Мария узнала – в деревне в тот день каратели учинили кровавую расправу. Погибли все.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-10

Александр Казека, автор поэмы «Марыйка»:
Хоць не быў я на гэтай вайне,

Не гарэў скатаваны ў хаце.

Ды відаць гэты боль да мяне,

З малаком перадаўся ад маці...

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-13

Трагическую историю о гибели сельчан из деревни Борки Александр Казека знает наизусть. Это его мать Мария чудом спаслась от гибели. Ее рассказы об ужасной расправе над мирными сельчанами увековечились сыном в поэме «Марыйка».

Ирина Недобоева:
Ранним утром 15 июня 1942 года жителей деревни Борки разбудили крики фашистов.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-16

Люди спешно покидали свои дома, но вместо надежды на жизнь, их обрекли на жестокую смерть. Женщин, стариков, детей согнали в один амбар. Сельчане сгорели заживо.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-19

Александр Казека:
До сих пор не могу понять, как можно было сжечь две тысячи человек с позиции современного человека?! Никто не ушел, не дернулся, не постарался убежать. Они, как люди с нормальным миропониманием и мироощущением, не могли представить, что такое может быть, вообще. Потому что мы, когда живем, не понимаем, что это мгновение может стать последним. Мы к этому не были готовы.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-22

Марии Шпаковской без малого 90. С момента страшной гибели односельчан прошло 77 лет. Но рассказывать об этой трагедии без слез и боли до сих пор не в силах.

Мария Шпаковская:
Война, не дай Бог! Все погорели. За этой стопкой, где я живу теперь, сгорела дедова сестра и 4 ребенка.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-25

Чудом выжила 12-летняя девчушка. Мария бежала в лес без оглядки. В местных болотах набрела на жителей окрестных деревень. Там и осталась, ведь возвращаться было некуда.

Мария Шпаковская:
В болоте все 3 года. С одной стороны немцы, а с этой партизаны. Чтобы вы знали, сколько там трупов! Там не две тысячи, там уже пять. Абы что делали немцы: и носы отрезали, и звезды рисовали молодым. Что только не творили!

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-28

Закриничье, Хватовка, Дзержинский, Пролетарский, Красный Пахарь и Долгое Поле. Во время войны деревня Борки состояла из шести больших поселков. Каждый разделяло расстояние. И там, где еще не успела ступить нога фашистов, люди и знать не знали, что в соседних поселках уже вовсю идет карательная операция.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-31

Ирина Недобоева:
В Борках гитлеровцы чинили кровавую расправу над мирными сельчанами по разным сценариям. Вероятнее всего, для того, чтобы у людей не было возможности опомниться. В поселке Закриничье людей согнали в дома, приказали лечь лицом вниз, а когда расстреляли всех до последнего, подожгли все хаты.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-34

Леонид Шпаковский:
Понимаете, если бы они сразу расстреливали на улице, люди может кинулись в лес и спаслись бы. А так все надеялись, что не их эта учесть.

Через 10 лет после войны в Борках у Марии Шпаковской родился сын. Нарекли Леонидом. Выжившая сельчанка вместо колыбельной рассказывала детям о трагедии родной деревни. Чтобы не забыли, не повторили судьбу горемычных родителей.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-37

Мария жила в землянках на болотах, пока не освободили район в 1944 году. Вспоминает: домой возвращаться жуть как боялись. Ели ягоды, грибы и щавель. Соли и хлеба не видели несколько лет. Только однажды довелось отведать гостинца, правда вражеского. Но в те голодные годы воротить носом, говорит, могло стоить жизни.

Мария Шпаковская:
Немец пришел к нам на болото, поглядел, что мы оборванные, страшные, лёд, замерзли. Он взял вверх пострелял. Раздел свою одежду, одеяло, что у него было все оставил нам.

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Из Борок после кровавой расправы фашисты уходить не спешили. Дурное дело ведь нехитрое: людей уничтожили, и мародерить теперь никто не мешал.

Леонид Шпаковский:
Забирали коров, свиней, курей. Все забирали и вывозили в Бобруйск. Еще три дня тут стояли.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-40

Мария Шпаковская:
А вы знаете, за что Борки спалили? А я знаю!

Леонид Шпаковский:
Ехали 42 немецких летчика с Могилева в Бобруйск и кличевские партизаны устроили засаду. А те ехали без оружия, думали, что их никто не тронет. А наши их расколмачили, 42 летчика убрали.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-43

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-45

Кто же учинил такую зверскую расправу над мирными белорусами? Кому поручили искупать вину за расстрелянных летчиков? Добраться до партизан в лесных болотах было фактически невозможно, потому нацисты за нападение на своих применяли метод коллективной ответственности жителей окрестных деревень. Сельчане уходили в лес. Но в Борках о расправе партизан над немецкими летчиками на шоссе рядом с деревней накануне 15 июня ничего не знали. Все остались дома навсегда.

Леонид Шпаковский:
Дирлевангер, его группа 20 тысяч человек уничтожила, потому что мы были не нужны. Нас нужно было уничтожить.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-48

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-50

Когда в 1944 году район и деревню освободили, стали подсчитывать выживших. Оказалось, а подсчитывать-то фактически и некого. От райцентра Кировск до Борок не нашли ни души, все чудом уцелевшие прятались в непроходимых болотах. Мария Шпаковская вспоминает, как красноармейцы нашли их в лесу, как привезли в родную деревню и показали, что бояться больше некого.

Мария Шпаковская:
Нас, детей, взяли за руки, повезли и показали: вот, бандитам бандитская смерть.

«И носы отрезали, и звёзды рисовали молодым». Она выжила во «второй Хатыни»-53

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт # История

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