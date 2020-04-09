Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?





Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):

Если мы говорим о той тактике, которую использовали войска Гудериана (это фактически создатель немецких танковых войск) и Моделя («Пожарный Гитлера» он потом получил такое прозвище, т.е Гитлер направлял Моделя в самые критические места, где немцам грозило поражение). Как раз на Могилев наступали танки Гудериана и танки Моделя – это довольно серьезные, грозные силы.