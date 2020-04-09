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Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?

09 апреля 2020 08:05
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Первые бои начались уже 3 июля на дальних подступах к городу, в междуречье Березины и Днепра.

Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?-1



Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
Если мы говорим о той тактике, которую использовали войска Гудериана (это фактически создатель немецких танковых войск) и Моделя («Пожарный Гитлера» он потом получил такое прозвище, т.е Гитлер направлял Моделя в самые критические места, где немцам грозило поражение). Как раз на Могилев наступали танки Гудериана и танки Моделя – это довольно серьезные, грозные силы.

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Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?-4

Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?-6



# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Юрий Кнутов # Фотофакт

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