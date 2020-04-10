«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей

Новости Беларуси. Всебелорусская акция «Во славу общей Победы». В Гродненском регионе капсулы памяти со всех 17 районов доставили в областной историко-археологический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всебелорусская акция «Во славу общей Победы». В Гродненском регионе капсулы памяти со всех 17 районов доставили в областной историко-археологический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна проехала по центральным улицам города. Акцию традиционно поддержали байкеры. Они сопроводили доставку капсулы памяти из Скиделя.
В ней – земля, обожженная пламенем войны. Ее собрали в местах захоронений времен Великой Отечественной: это братские могилы, мемориалы на месте сожженных деревень и бывших концлагерей.
Молодежные активисты и ветераны наполняли капсулы горсть за горстью не один месяц. Уже на следующей неделе капсулы из центрального музея области отправят в Минск.
Сергей Попович, участник мотоклуба:
Это всебелорусская акция памяти «Во славу общей Победы». И присоединится к этому мы посчитали своим долгом. Это общая Победа была, она досталась ценой больших потерь. Всегда будем помнить, всегда будем знать.
Василий Казак, председатель ветеранской организации Скидельского горисполкома:
Вот эта память и эта акция в год 75-летия, наверное, как-то объединяет всех людей бывшего Советского Союза, потому что Победа единая для всех. И мы должны об этом помнить и говорить нашим детям, нашим внукам, чтобы они тоже об этом помнили.
Кульминацией акции станет торжественная церемония закладки более сотни капсул с землей со всех белорусских мемориальных мест памяти, а также из граничащих с нашей страной государств в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.