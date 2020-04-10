Прямой эфир

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей

10 апреля 2020 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всебелорусская акция «Во славу общей Победы». В Гродненском регионе капсулы памяти со всех 17 районов доставили в областной историко-археологический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-1

Колонна проехала по центральным улицам города. Акцию традиционно поддержали байкеры. Они сопроводили доставку капсулы памяти из Скиделя.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-4

В ней – земля, обожженная пламенем войны. Ее собрали в местах захоронений времен Великой Отечественной: это братские могилы, мемориалы на месте сожженных деревень и бывших концлагерей.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-7

Молодежные активисты и ветераны наполняли капсулы горсть за горстью не один месяц. Уже на следующей неделе капсулы из центрального музея области отправят в Минск.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-10

Сергей Попович, участник мотоклуба:
Это всебелорусская акция памяти «Во славу общей Победы». И присоединится к этому мы посчитали своим долгом. Это общая Победа была, она досталась ценой больших потерь. Всегда будем помнить, всегда будем знать.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-13

Василий Казак, председатель ветеранской организации Скидельского горисполкома:
Вот эта память и эта акция в год 75-летия, наверное, как-то объединяет всех людей бывшего Советского Союза, потому что Победа единая для всех. И мы должны об этом помнить и говорить нашим детям, нашим внукам, чтобы они тоже об этом помнили.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-16

Кульминацией акции станет торжественная церемония закладки более сотни капсул с землей со всех белорусских мемориальных мест памяти, а также из граничащих с нашей страной государств в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

«Присоединится мы посчитали своим долгом». В Гродненском регионе капсулы памяти доставили в областной историко-археологический музей-19

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Попович # Василий Казак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?
10 апреля 2020 15:29

Специалисты призывают не срывать первоцветы. За что может грозить штраф?

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава
10 апреля 2020 15:26

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава

Минздрав: планируем закупку 100 миллионов специализированных медицинских масок по сертификату CE
10 апреля 2020 15:14

Минздрав: планируем закупку 100 миллионов специализированных медицинских масок по сертификату CE