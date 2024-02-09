В период выборов милиция Беларуси перейдёт на усиленный режим службы

В дни досрочного голосования и непосредственно в основной день выборов сотрудники МВД будут нести службу в усиленном режиме. Уже с 19 февраля на избирательных участках начнут круглосуточно дежурить наряды милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вблизи них безопасность обеспечат мобильные группы и группы быстрого реагирования. В этом году объекты, где расположены участки, оборудованы кнопками тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения. Кроме того, в Министерстве внутренних дел и во всех территориальных органах будут работать оперативно-ситуационные штабы.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Беларуси:

Вчера были проведены показательные учения с личным составом органов внутренних дел и внутренних войск, где мы показали нашу готовность к реагированию на любые нештатные и чрезвычайные ситуации. Кроме того, наши сотрудники принимают участие в тренингах, которые проводят со всеми председателями избирательных комиссий. Там рассматривают вопросы различных нештатных ситуаций, как по отношению к обязанностям и правам членов комиссии, так и любые чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть по нарушению общественного порядка.

На особый режим работы перейдут и сотрудники Госавтоинспекции. Поддерживать правопорядок в дни голосования вблизи избирательных участков также будут представители добровольных дружин, активисты БРСМ и офицеры-ветераны.