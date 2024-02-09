Игорь Луцкий встретился со студентами Гродненского госуниверситета

Будущее молодежи зависит от того, будет ли на нашей земле мир. Это подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий в Гродно во время «Зачетного разговора» со студентами университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой обсуждения стала электоральная кампания. Всего в вузе более 3 тысяч впервые голосующих. Важно, чтобы молодые люди понимали, зачем идти на выборы. Игорь Луцкий в доступной форме рассказал студентам о едином дне голосования и об особенностях нынешней электоральной кампании. Участники встречи не стали ограничиваться только одной темой. Говорили также о войне и мире, санкционном давлении, обсудили события, происходящие вокруг Беларуси.

Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Сегодня мы смогли задать все интересующие вопросы лидеру мнений, получить на них компетентные ответы. Для меня как человека, который голосует впервые, действительно важно знать это мнение и отталкиваться от него.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы на самом деле знаем, чем живет наша молодежь, но все-таки поделиться опытом, рассказать, как нужно жить, как нужно поступать (по совести, по традициям), обсудить какие-то проблемы – они ведь существуют у нашей молодежи, проникнуться этими проблемами. Поэтому сегодня я и приехал в университет.

Всего в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы прошло уже более 35 подобных встреч. Электоральной кампании также посвящены различные конкурсы. Молодые люди активно принимают в них участие.