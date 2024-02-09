Из-за осложнений может появиться пневмония. Почему возникает бронхиальная астма и как её лечить?

Нехватка воздуха, удушье, хронический кашель со свистом и одышка. Все это симптомы бронхиальной астмы, которая за последние годы приобрела статус медико-социальной проблемы. И это неудивительно, 8 % населения Земли страдает от такого недуга.
Нехватка воздуха, удушье, хронический кашель со свистом и одышка. Все это симптомы бронхиальной астмы, которая за последние годы приобрела статус медико-социальной проблемы. И это неудивительно, 8 % населения Земли страдает от такого недуга.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Бронхиальная астма – это неинфекционное воспалительное заболевание бронхов. Бывает аллергическая и неаллергическая, смешанные формы. Бронхиальная астма – это ответ организма на попадание в бронхи какого-либо раздражителя, это может быть аллерген, это могут быть химические факторы, физические. Приступ бронхиальной астмы развивается достаточно быстро. Если не оказать помощь, то человеку будет все хуже и хуже.
Классифицируется бронхиальная астма по степени тяжести. При интермиттирующем или легком течении приступы встречаются очень редко. Один раз в месяц или даже в полгода. Легкая и средняя персистирующая степень, при которой приступы астмы происходят чаще: от нескольких раз в месяц до 1 раза в неделю. И самая грозная, 4 степень – тяжелая. Здесь приступы могут встречается даже несколько раз в день. Если не лечить бронхиальную астму, это значительно может сказаться на качестве жизни пациента.
Андрей Авдеюк:
Осложнениями бронхиальной астмы может быть пневмония, эмфизема. Наши доктора научились лечить астму достаточно эффективно. Во-первых, нужно сдать анализы. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, затем делают пикфлоуметрию – это самостоятельный метод, который показывает насколько сужены бронхи. Это делает сам пациент, он понимает, насколько у него нарушено дыхание. Также делают функцию внешнего дыхания, оценивают, насколько бронхи чувствительны к бронхорасширяющим препаратам.
Бронхиальная астма – это не приговор. Однако стоит понимать, что заболевание несет хроническую форму и избавиться от него полностью невозможно. Вместе с лечащим врачом важно наблюдать развитие патологии. Благодаря современной терапии в большинстве случаев пациентам удается добиться длительной ремиссии.
Андрей Авдеюк:
Из-за того, что бронхиальная астма – это спазм и выделение слизи, которая задерживается в бронхах, наша цель – убрать спазм. Это делается с помощью определенных препаратов. Также наша цель – сделать так, чтобы слизь лишняя вышла, убрать воспаление, потому что это воспалительное заболевание неинфекционного характера.
С целью предотвращения развития астмы важно соблюдать простые правила. Регулярно проводите влажную уборку дома, откажитесь от ковров и мягкой мебели. А вот длительные прогулки на свежем воздухе не помешают. Уделяйте достаточно внимание вашей физической активности и откажитесь от курения.
Андрей Авдеюк:
Бронхиальная астма не мешает качеству жизни, если правильно подобрать лечение. С собой носить обязательно препараты, которые убирают спазмы, это как скорая помощь. И постоянно принимать препараты, чтобы снять воспаление бронхов.
*На правах рекламы.