13 саженцев и 13 имён выдающихся белорусок. БСЖ заложил Аллею славы в честь героинь ВОВ

Новости Беларуси. 13 саженцев и 13 имен выдающихся белорусок. В Год исторической памяти союз женщин заложил Аллею славы в честь героинь Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие стало частью выездного заседания общественного объединения в Борисове. Кем гордятся активистки, узнавала Анна Корольчук. Вера Хоружая, Прасковья Ткачева, Аэлита Самсонова. Это имена героинь, в честь которых союз женщин заложил Аллею славы.

Елена Богдан в Борисове: в Год исторической памяти мы решили здесь высадить Аллею женской славы. Подробнее здесь. Инициатива призвана сохранить память о подвиге белорусок. Ужасы и лишения войны не сломили их дух, наоборот, сплотили в порыве патриотизма. После Победы над врагом эти женщины посвятили свою жизнь восстановлению родной земли.

Наталья Культенко, председатель Витебской городской организации Белорусского союза женщин:

Вера Семеновна Кулагина – очень легендарная женщина, она участница партизанского движения Витебской области в годы Великой Отечественной войны. Ее прозвали лисой. У нее были шикарные, красивые косы рыжего цвета, и она в этих косах очень много приносила всяких разных донесений и информации, которая была полезна руководителям партизанских отрядов.

«Мы гордимся». Надежда Лазаревич о появлении Аллеи женской славы в Борисове. Читайте здесь. Площадкой для закладки Аллеи стала территория 25-й борисовской школы. В ней работает уникальный музей «Ад бацькі да Бацькаўшчыны».

Гостьи посетили экспозицию и передали учреждению буклеты с информацией о каждой из женщин-ветеранов.

Лилия Ананич, советник председателя Белорусского союза женщин:

Посещение таких мест дает понимание глубины нашего борисовского края. Борисовское подполье, борисовская партизанская зона – это все наша история. И эта Аллея, где каждая туя будет взращиваться, и история героини будет в школе как наглядный, живой пример, какие мы – белорусы.

Это мероприятие стало частью выездного заседания Белорусского союза женщин. Его тема – сохранение исторической памяти во имя будущего.

Анна Корольчук, корреспондент:

Активистки союза женщин – авторы десятка военно-патриотических проектов. И это неслучайно, ведь в годы Великой Отечественной войны женщины сражались наравне с мужчинами, сменив платья на форму. Около миллиона из них было призвано в Красную Армию, еще 70 тысяч сражались в подполье. 90 женщин удостоены звания Героя Советского Союза.