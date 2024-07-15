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Рост в 70 раз за 30 лет – как изменилась зарплата белорусов?

15 июля 2024 18:42
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Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Наша страна на вершине международных рейтингов по многим показателям. Крепнет наш технологический суверенитет, новые совместные проекты с Россией набирают скорость и достигают космических высот. Только в Минске за эти годы построили 16 миллионов квадратных метров жилья. Им обеспечены многодетные семьи, незащищенные категории граждан. Розничный товарооборот вырос почти в 20 раз.

О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Вы принесли с собой очень много сравнительных цифр, показательных, как изменилась экономика Беларуси, в том числе непосредственно в цифрах за 30 лет. В частности, что в 70 раз выросла заработная плата. За счет чего это стало возможным? Как выполняются требования Президента о достойной заработной плате в нашей стране?

Рост в 70 раз за 30 лет – как изменилась зарплата белорусов?-1

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Мы привыкли пока еще считать в долларовом эквиваленте. Если в 1994 году это было 7 долларов, то сейчас средняя заработная плата составляет 863 доллара.

Екатерина Забенько:
Мы помним зарплату в 7 долларов. Почему-то это очень хорошо запомнилось.

Александр Евсеев:
Если считать – понятно, что девальвируется любая денежная валюта любой страны, единица. То реальные доходы белорусов на пересчете потребительской корзины увеличились в 14 раз.

Более 100 миллионов на выплату пособий. Какую поддержку оказывает государство уязвимым категориям граждан – подробнее здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Александр Евсеев

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