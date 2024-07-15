Рост в 70 раз за 30 лет – как изменилась зарплата белорусов?

Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Наша страна на вершине международных рейтингов по многим показателям. Крепнет наш технологический суверенитет, новые совместные проекты с Россией набирают скорость и достигают космических высот. Только в Минске за эти годы построили 16 миллионов квадратных метров жилья. Им обеспечены многодетные семьи, незащищенные категории граждан. Розничный товарооборот вырос почти в 20 раз.

О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вы принесли с собой очень много сравнительных цифр, показательных, как изменилась экономика Беларуси, в том числе непосредственно в цифрах за 30 лет. В частности, что в 70 раз выросла заработная плата. За счет чего это стало возможным? Как выполняются требования Президента о достойной заработной плате в нашей стране?