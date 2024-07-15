Был командиром партизанской разведки и организовал операции по разгрому фашистов! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летопись из личных семейных историй. Вот одно из них.

«Куцов Никифор Петрович, 1917 года рождения, белорус, член ВЛКСМ с 1938 года, до начала войны трудился в колхозе «Профинтерн», (д. Крываль, Любанский район, Минская область), был счетоводом и в последующем избран председателем колхоза. С первых дней войны Никифор Петрович – участник партизанского движения. В 1941-1942 годах – отдельных патриотических и комсомольских групп, объединившихся в отряд «Народные мстители» и действовавших на территории современных Любанского и Стародорожского районов Минской области. В марте 1943 года отряд «Народные мстители» вошел в состав 100-й бригады «Смерть фашизму» имени С. М. Кирова под командованием Шуба А. И. общей численностью 1031 партизан. Штаб бригады базировался в деревне Осовец Любанского района Минской области.

Согласно сведениям о личном составе бригады, Куцов в 1943 году являлся командиром отделения разведки 3-й роты. О боевой деятельности командира отделения разведки известно, что им организовано и непосредственно принято участие в операциях по разгрому немецко-полицейских гарнизонов «Верхутино», «Фаличи» и «Маковичи». В результате подготовленной засады ликвидировано подразделение Дражинской полиции. В тылу фашистских оккупантов на шоссейных магистралях и железнодорожных путях Куцовым Никифором обеспечено уничтожение 12 немецких грузовых автомашин и тягачей, 87 солдат и офицеров вермахта. Никифор Петрович участвовал в операциях по подрыву железнодорожного полотна и объектов связи на участке путей «Старые Дороги – Фаличи – Осиповичи». В личной характеристике командира отделения разведки Куцова Н. П. засвидетельствовано, что он «в бою вел себя смело и отважно». Имя командира разведки Куцова Никифора Петровича увековечено на мемориальном обелиске партизанам и подпольщикам, внесших неоценимый личный вклад «ценой в жизнь» для Победы советского народа в Великой Отечественной войне, установленном в деревне Осовец Любанского района Минской области». В письме также упоминался подвиг красноармейца Сойко.