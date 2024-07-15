Был командиром партизанской разведки и организовал операции по разгрому фашистов! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летопись из личных семейных историй. Вот одно из них.
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летопись из личных семейных историй. Вот одно из них.
«Куцов Никифор Петрович, 1917 года рождения, белорус, член ВЛКСМ с 1938 года, до начала войны трудился в колхозе «Профинтерн», (д. Крываль, Любанский район, Минская область), был счетоводом и в последующем избран председателем колхоза.
С первых дней войны Никифор Петрович – участник партизанского движения. В 1941-1942 годах – отдельных патриотических и комсомольских групп, объединившихся в отряд «Народные мстители» и действовавших на территории современных Любанского и Стародорожского районов Минской области. В марте 1943 года отряд «Народные мстители» вошел в состав 100-й бригады «Смерть фашизму» имени С. М. Кирова под командованием Шуба А. И. общей численностью 1031 партизан. Штаб бригады базировался в деревне Осовец Любанского района Минской области.
Согласно сведениям о личном составе бригады, Куцов в 1943 году являлся командиром отделения разведки 3-й роты. О боевой деятельности командира отделения разведки известно, что им организовано и непосредственно принято участие в операциях по разгрому немецко-полицейских гарнизонов «Верхутино», «Фаличи» и «Маковичи». В результате подготовленной засады ликвидировано подразделение Дражинской полиции. В тылу фашистских оккупантов на шоссейных магистралях и железнодорожных путях Куцовым Никифором обеспечено уничтожение 12 немецких грузовых автомашин и тягачей, 87 солдат и офицеров вермахта. Никифор Петрович участвовал в операциях по подрыву железнодорожного полотна и объектов связи на участке путей «Старые Дороги – Фаличи – Осиповичи».
В личной характеристике командира отделения разведки Куцова Н. П. засвидетельствовано, что он «в бою вел себя смело и отважно». Имя командира разведки Куцова Никифора Петровича увековечено на мемориальном обелиске партизанам и подпольщикам, внесших неоценимый личный вклад «ценой в жизнь» для Победы советского народа в Великой Отечественной войне, установленном в деревне Осовец Любанского района Минской области».
В письме также упоминался подвиг красноармейца Сойко.
«Сойко Григорий Антонович, 1919 года рождения, родился в д. Тройчаны Любанского района Минской области. В 1940 году Сойко Г.А. призвался в Красную армию и проходил военную службу в Карелии. На фронт переброшен с начала Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Будучи сапером 5-го инженерно-саперного батальона 6-й армии, Сойко активно принимал участие в боях за освобождение города Харькова и Харьковской области Украинской ССР.
Красноармеец Сойко Григорий Антонови героически погиб 15 июля 1943 года, исполняя служебный долг при разминировании разгромленных боевых укреплений немецко-фашистских захватчиков и захоронен в братской могиле деревни Бабаи Шевченковского района Харьковской области в Украине.
Имя красноармейца Сойко Григория Антоновича увековечено на мемориальном обелиске защитников Родины в Великой Отечественной войне, установленном в деревне Яминск Любанского района Минской области».