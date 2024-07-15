Отец выходил из немецкого котла под Харьковом, мать помогала партизанам. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летопись из личных семейных историй. Это письмо прислал Доровских Александр Михайлович. «В моей семье через горнило войны прошли все взрослые мужчины. А через лихолетье оккупации и ужас немецких лагерей – вся семья матери. Со стороны отца в боевых действиях по защите нашей Родины приняли участие мой дед, Доровских Мирон Леонтьевич (награжден медалью «За защиту Советского Заполярья») и мой отец, Доровских Михаил Миронович. Со стороны матери в боевых действиях по защите нашей Родины приняли участие ее братья, и мужья сестер Селезнев Павел Макарович (погиб под Кенигсбергом в сентябре 1944 года), Селезнев Семен Макарович (пропал без вести в июне 1941 года), Селезнев Степан Макарович (награжден медалью «За отвагу), Канцевой Анатолий Дмитриевич (пропал без вести под Витебском, 1943 год), Канцевой Иван Дмитриевич (в июле 1941 года был пленен под Миром и погиб в лагере военнопленных «Шталаге 307» в октябре 1941 года). В сентябре 1943 года деда, Макара Ивановича, бабушку, Татьяну Ивановну, и их дочерей Татьяну с сыном Валерием 3-х лет и Анну, бывшую в положении (родила партизанского сына в лагере в 1944 году) угнали в Германию, лагерь Цюхенхауз, возле Штутгарта. Дочерей Анастасию, Фиму и Ирину дед спрятал в лесу, в землянке, специально выкопанной, чтобы спрятаться от фашистов. Дед не знал, что ждет семью, и таким образом хотел сохранить хоть какую-то часть ее. К счастью, выжили в войне и те, и другие.

Теперь о родителях. Отец, Доровских Михаил Миронович, родился 11 ноября 1922 года в деревне Аксеново, Викуловского района Тюменской области. Участие в боевых действиях по защите СССР в Отечественной войне начал с июня 1941-го на ЮЗФ. В августе 1941 года Михаил Миронович направлен для обучения в военное кавалерийское училище в Ворошиловске (Ставрополе). В марте 1942-го направлен на Юго-Западный фронт. Служил в 126-м кавалерийском полку 26-й кавалерийской дивизии командиром отделения, помощником командира взвода.

Принимал участие в Харьковском сражении в районе Барвенсковского выступа. В ходе наступления командир корпуса генерал Носков А.А. 10 мая получил приказ Командующего войсками фронта С.К.Тимошенко войти в прорыв и развивать наступление на Красноград. Корпус углубился в расположение противника на 140 километров, но, затем, вместе с наступавшими 57-й и 6-й армиями был окружен вражескими танковыми войсками. Приказ об отступлении был отдан только 25 мая, в наиболее тяжелом положении оказались войска, глубоко прорвавшиеся на запад, в район Краснограда. Носков получил приказ прикрывать отход этих армий, а потом выходить из окружения самостоятельно. 6-й кавалерийский корпус восемь дней вел упорные бои. Оставшись без боеприпасов и продовольствия, он был разбит противником. Остатки его отдельными группами с боем пробивались на восток. Далеко не всем удалось вырваться из окружения, до Северского Донца доходили только наиболее стойкие и готовые сражаться до конца. К 30 мая из Барвенковского котла смогли выйти около 27 тысяч человек. Безвозвратные потери Красной армии составили порядка 300 тысяч человек. По немецким данным, в плен попало 229 тысяч человек. 6 кавалерийский корпус и его дивизии погибли в этом сражении. Михаил из окружения пробился, в бою у станицы Клетская – Калач 20 июня был ранен. До августа находился на излечении в госпитале. После излечения откомандирован на учебу в 1-е Омское военное пехотное училище им. Фрунзе. В марте 1943 года окончил ускоренный курс училища, приказом Командующего СибВО №0237 от 20.03.1943 г. присвоено звание лейтенант.

С конца марта до второй половины июля 1943 года служил в 104-м запасном стрелковом полку командиром взвода. В конце июля для совершенствования военной подготовки был откомандирован на учебу на курсы усовершенствования офицерского состава, а в декабре – на Высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел». После окончания учебы в июле 1944 года направлен в распоряжение управления кадров 1-го Белорусского фронта. До декабря 1944 года находился в офицерском резерве. В декабре назначен командиром Су-57 7 гв. Отд. Мотоциклетного батальона. В этой должности воевал до конца войны. За отличие в боях награжден орденами «Красное Знамя», «Отечественная война» 1 и 2 ст., медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован из армии 16.02.1947 года. При распределении на работу, попросил направить его восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство в Беларусь. Мама – Доровских (Селезнева) Фима Макаровна. Родилась 22 июля 1923г. в д. Грубовщина, Веляшковического сельского Совета Лиозненского района Витебской области. Деревня Грубовщина при коллективизации была ликвидирована, а дома перевезены в деревню Куряки. Во время оккупации Беларуси дед, Макар Иванович, бабушка, Татьяна Ивановна, и их дочери Татьяна Анастасия, Анна, Фима, Ирина жили в этой деревушке, зажатой со всех сторон лесами. Гарнизон немцев и полицаев располагался в 8 километрах в Веляшковичах, поэтому в Куряки частенько наведывались партизаны из бригады «Алексея», идя на железку или шоссе Витебск – Смоленск, или по каким-либо другим делам. Командир бригады Алексей Данукалов любил останавливаться у деда Макара. Частыми гостями были и помощники комиссара бригады «Алексея» по комсомолу, секретарь Лиозненского подпольного райкома ЛКСМБ Тамара Александровна Дубовка и член Лиозненского подпольного райкома ЛКСМБ Иван Нестерович Скрынник (погиб в 1944-м при освобождении Гродно). Тогда, в далеком 1942 году, Фима Макаровна Селезнева была принята Лиозненским подпольным райкомом ЛКСМБ в комсомол, о чем свидетельствует запись в учетной карточке члена КПСС.