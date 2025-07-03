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100 контрактов на 700 млн! Кочанова об итогах XII Форума регионов Беларуси и России

03 июля 2025 10:55
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Беларусь продолжает идти по пути динамичного развития, а Национальное собрание – это один из фундаментальных институтов, обеспечивающих ее стабильность и процветание.

Интервью с Натальей Кочановой в студии программы Новости «24 часа» на СТВ.

100 контрактов на 700 млн! Кочанова об итогах XII Форума регионов Беларуси и России-2

Екатерина Забенько, СТВ:
На минувшей неделе прошел XII Форум регионов Беларуси и России. Его называют одной из главных иллюстраций сотрудничества между нашими странами, смысловым и содержательным наполнением Союзного государства. Каких договоренностей удалось достичь в Нижнем Новгороде и довольны ли вы результатом?

100 контрактов на 700 млн! Кочанова об итогах XII Форума регионов Беларуси и России-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Символично, что в такой особый для нас год, когда мы вместе отметили 80-летие Великой Победы, этот Форум был посвящен молодежи. Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства.

100 контрактов на 700 млн! Кочанова об итогах XII Форума регионов Беларуси и России-6

Наталья Кочанова:
В рамках этого Форума мы действительно провели достаточно много мероприятий. Конечно, для нас очень важно было пленарное заседание, и в рамках Форума мы проводим традиционно уже выставки.

Коммерческих контрактов было подписано порядка 100 на сумму 700 миллионов белорусских рублей. А в целом, по итогам форума, было подписано 199 соглашений о сотрудничестве.

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# Международное сотрудничество # Союзное государство # Беларусь-Россия # Интервью # Наталья Кочанова # Екатерина Забенько

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