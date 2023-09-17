10 тыс. км нашим людям не помеха. Какие перспективы обсуждали на VIII Восточном экономическом форуме?

«Белым лебедем» для Беларуси может стать Дальний Восток России с его логистическими возможностями. Буквально из окон Владивостока открываются те самые торговые и экономические перспективы. Это рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, которые интересны и Беларуси. Чтобы приблизить эти перспективы, наша делегация на неделе и отправилась на Восточный экономический форум, который проходил во Владивостоке. Каждый год на ВЭФ съезжаются бизнесмены и политики из разных стран, чтобы не упустить свою птицу экономического счастья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На форуме в эти дни работала и наша съемочная группа. С берегов Японского моря передает Константин Герцев. С видами на Восток – его большой репортаж.

– В Оренбурге там 1221 самый ходовой.

– Нет, я считаю, что 1222 более перспективный.

Извечный спор: чей трактор лучше – еще не раз звучал в ходе переговоров белорусской делегации на краю света. Только на этой неделе пейзажи хабаровские сменились на приморские. Повод обязывает: Восточный экономический форум на несколько дней стал центром притяжения политиков, бизнесменов и экспертов со всего Азиатского региона. Для нашей страны этот вектор давно не чужд, но почему-то по сей день остается необузданным.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Дальневосточные руководители очень заинтересованы в активной работе с белорусскими предприятиями. Поэтому не только мы едем с предложениями, но мы видим, что есть большие желания и конкретные проекты.

Дальний Восток – это 11 субъектов федерации, общая площадь которых вдвое больше Индии и практически в 20 раз – Германии. Но не бескрайние просторы становились предметом ожесточенных споров, а их содержимое. Встречу с руководством этой области искали последние лет пять. Магадан – самый ювелирный край, только золота здесь ежегодно добывают свыше 50 тонн, ни без труда японских и шведских самосвалов, чьи дилеры в постсанкционной лихорадке покинули Россию. Время нишу занимать, но уже белорусским великанам.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:

Губернатор сказал, что скоро планируется провести масштабные обновления. БелАЗ должен быть очень разворотливым. Но при этом губернатор сказал, что создана отдельная программа по большим городам, где проживают коренные народы, благоустройство этих городов и очень высокая потребность в коммунальной и дорожной технике. И он приверженец, безусловно, белорусских брендов.

И это только первая встреча белорусских дипломатов в рамках Восточного экономического форума. 7 тысяч участников из 50 стран мира превратили площадку местного федерального университета в большой бизнес-хаб, где в перебежке между заседаниями можно повидать немало знакомых лиц. Здесь и глава Бурятии, губернаторы Камчатского и Хабаровского края, министры энергетики и спорта, курирующий белорусское направление вице-премьер Правительства России. Даже пару минут переговоров «на ногах» – отличная возможность еще раз сверить союзные часы.

Константин Герцев, корреспондент:

Пожалуй, самая многочисленная по составу встреча белорусской делегации в рамках Восточного экономического форума с правительством Приморского края (регион-драйвер сотрудничества Дальнего Востока и Беларуси). Не без заслуг губернатора Олега Кожемяко. Политик в Синеокой был не единожды, крайний раз – в начале этого лета на встрече с Президентом Александром Лукашенко.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Расширяется сотрудничество. Растет оборот. Он уже в шесть раз больше, чем в 2019 году. И по итогам первого полугодия оборот составил почти 11 миллиардов рублей. Сейчас, скажем, у нас тоже есть большие вызовы, связанные в том числе и с природной стихией. Нам нужно сформировать в каждом районе определенную группу, и уже в октябре начать поставки техники.

Белорусская техника в крае есть, и ее ассортимент только расширяется, но об этом чуть позже, а пока о полках с отечественными продуктами питания. Недавно открывшейся под Владивостоком торгово-распределительный центр на неделе принял первую партию сыров из Могилева. В одной локации разгрузочная зона, камера хранения и сам прилавок, значит, потенциальный покупатель, будь то ритейлер или представитель малого бизнеса может договориться о поставках здесь и сейчас – без лишних посредников. А по соседству еще и фермерский рынок, где уже работают павильоны с товарами из Синеокой.

Алексей Халюк, коммерческий директор торгово-распределительного центра:

Менталитет еще остался, что перед праздниками люди ездят на базу, покупают на семью, на подъезд, на дом. Плюс ко всему мы сейчас находимся в той локации – малоэтажная застройка конгломерата и совместные закупки у нас очень практикуемы здесь.

Тренд на «безпосредничество» и у руководства Амурской области, где уровень кооперации с Беларусью и так достиг космических широт: наши специалисты трудятся на площадках космодрома «Восточный», пожалуй, главного сооружения России в веке 21-м. Но перейдем к делам земным. Сельхозтема на повестке встречи, регион лидер по производству продуктов питания на Дальнем Востоке, поэтому интерес имеет технический окрас. Тракторы, комбайны, прицепное оборудование – передает пожелания профильный министр.

Олег Турков, министр сельского хозяйства Амурской области России:

У нас на сегодня в плане проработки – создание единого дилерского центра этой белорусской техники. Мы эту работу ведем. Она в рабочем режиме идет. Мы хотим, чтобы у нас была одна площадка, и на ней были представлены все заводы, которые сегодня представляют линейку техники, оборудования, элеваторные комплексы.

Участием в Восточном экономическом форуме работа белорусской делегации не ограничилась. Встречи с руководителями регионов показали, наши машины на пике популярности, поэтому своего рода инспекция местных дилеров была необходима, и, как оказалось, не зря. Посольство констатирует, уровень сервиса и продаж некоторых из них далек от совершенства.

Дмитрий Крутой:

Если они продают две-одну единицу техники – вопрос: зачем они там находятся? И когда ты их спрашиваешь: какое вы количество компаний по сегментам данным объехали и где? Покажите бумаги, официальные договоры протоколов, отказов, претензий, может быть, к белорусской технике – они просто разводят руками. Я просто делаю вывод, что они не работают. И не понятно, зачем они там находятся. Поэтому систему аттестаций наших ТПС, особенно в таких отдаленных регионах, на Дальнем Востоке, нужно серьезно менять. И лучше их контролировать.

Один из предложенных вариантов – открытие единого национального шоурума. Это не только позволит убрать из цепочки непорядочных посредников, но и совместно противостоять конкуренции со стороны китайских производителей. Только за 2022 год на Дальний Восток ввезли порядка 20 тысяч единиц автотехники из Поднебесной.

Сергей Климов, генеральный директор дилерской компании «Минские тракторы»:

Китайцы несколько раз заходили на наш рынок. И пока их попытки были только продать технику. Но вот сейчас мы видим, что они заходят с запчастями, с сервисом. Китайцы такие же умные люди, как и мы с вами, они делают правильные выводы. Вот нам нужно быть и в сервисе, и в гарантии, и в качестве лучше, чем они.

Михаил Мясникович:

У нас действительно хорошие отношения с китайскими коллегами, но в этом плане мы постоянно поднимаем вопрос, что в первую очередь надо поддерживать отечественных товаропроизводителей. И те решения, которые, собственно, инициировала Евразийская экономическая комиссия – это повышение ставки по утильсбору для того, чтобы поддержать отечественных товаропроизводителей. И, конечно, работать, как я говорю, вдолгую. Поэтому вопрос есть, вопрос непростой. И мы должны делать все, чтобы была добросовестная конкуренция. А не за счет демпинга, других форм лоббирования интересов китайских товаропроизводителей. Хотя, в принципе, мы рассматриваем вопросы, чтобы создавать на троих – российско-белорусско-китайские. Для того, чтобы действительно распределить зоны влияния.

Константин Герцев:

Не космодром, конечно, но тоже стройка века – Дальневосточный федеральный университет, на базе которого и проходит экономический форум всегда был проектом президентским. Но а как иначе – место обязывает: по ту сторону японское и корейское побережье, а остров-то русский. Его полтора года назад и посетил Президент Лукашенко в компании губернатора Кожемяко. Не безрезультатно, теперь здесь есть и белорусский след: порядка трех десятков наших специалистов, музейный и театрально-образовательный комплексы.

Олег Кожемяко:

Если с белорусами договорился, значит, они будут завершены в назначенный срок, сделаны аккуратно, ну и еще когда есть гарант – Президент, то ты понимаешь, что ни ты не должен подвести, ни ребята не подведут.

За последние 10 лет Дальний Восток стал центром притяжения всероссийских инвестиций. Количество программ, направленных на реновацию региона, исчисляется десятками, и это лишь начало – подчеркнул Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума и еще раз призвал коллег расстояний не бояться. А с учетом возросшего авторитета Азии на международной арене посоветовал и вовсе поспешить, как известно: свято место – пустым не бывает.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Честно говоря, все равно. Вот правда, когда я уже буду думать, о чем они там будут фантазировать. Ничего хорошего мы, к сожалению, не ждем. Мы удивимся, если начнется не то что позитивная реакция, а хотя бы адекватная. Адекватная даже не с точки зрения восприятия нас, а с точки зрения восприятия действительности, реальности. Мы видим, что они живут в каком-то придуманном мире.