Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши

Новости Беларуси. Станция Негорелое – западные железнодорожные ворота СССР. После 1921 года отсюда отправлялись трансконтинентальный поезд на Владивосток, западноевропейский экспресс Париж – Негорелое, а также международный Маньчжурия – Столбцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта станция появилась на всех картах и часто упоминалась в прессе. А ее работники шутили, что видели в Негорелом и Европу, и Америку. И они по-своему были правы. Ведь через станцию проходил путь самых разных делегаций и высоких гостей. Именно в Негорелом в 1929-м состоялась встреча Янки Купалы и Максима Горького. А исследователи творчества Маяковского считают, что знаменитые «Стихи о советском паспорте» родились после пересечения этой границы. Свидетелем каких событий была эта необычная станция между Западной и советской Беларусью, расскажет Виктория Ходосок.

– Добрый день!

– Добрый день! Анне Ивановне Грицкевич – 71 год, и она родом из Несвижского района. Эти земли после Рижского мирного договора как часть Западной Беларуси с 1921-го по 1939-й находились в составе Польши. О событиях (а скорее, о непростой жизни) в те времена ей рассказывали родители: как им приходилось батрачить у пана, получать за каторжный труд сущие гроши, что каждая копейка была на счету, тем временем как польские помещики на белорусских землях жили на широкую ногу.

Анна Грицкевич, жительница деревни Заушье:

Трудно было жить, служили у пана. Коров доили, все было. Зарабатывали 0,36 копеек злотых. А сахар стоил, как детям купить, злотый и 26, 36 копеек. Тяжко было.

На западнобелорусских землях поляки сразу же стали устанавливать свои порядки. О так называемой политике полонизации из учебников знает каждый школьник. Для польской власти присоединенная территория была аграрным придатком, а коренные жители как люди второго сорта (так действительно считали поляки) – источником дешевой рабочей силы. Здесь запрещалось строить новые заводы и фабрики без спецразрешения, активно шла вырубка Беловежской пущи и вывоз древесины за рубеж, истреблялось белорусское – к 39-му году были закрыты все белорусскоязычные школы.

Павел Трубчик, заместитель директора по научной работе института истории НАН Беларуси:

Здесь фактически не развивалось промышленное производство, были мелкие предприятия, которые занимались переработкой местного сырья, в основном это древесина. На нем работали 10-15 человек, и их зарплата как минимум в два раза была меньше, чем у рабочих на остальной территории Польши. Отсюда вывозилось сырье, лес. Только за период нахождения Западной Беларуси в составе Польши было вырублено больше 600 тысяч гектаров леса.

Вдоль территории, где проходила граница тогда, Советская Беларусь создала погранзаставу. Службу нес 16-й Дзержинский погранотряд. Уже в наше время на территории в несколько гектаров воссоздали погранзаставу, похожую на ту, что была в Негорелом. Со зданием таможни, комендатуры, казармы и конюшней. Кроме диверсантов и шпионов, пограничникам приходилось бороться еще и с контрабандой. Поток шел очень большой. Но со второй половины 24-го года стали создаваться таможенные пункты и «летучие отряды» по борьбе с контрабандистами.

Оксана Мышковская, заведующая военно-историческим комплексом «Старая граница»:

Спирт очень сильно ценился, вплоть до того, что распиливали бревна, делали в них нишу, вкладывали сосуды. Такой распространенный факт. Золотые украшения, как правило, в кусках с мылом перевозились. Также были в большом почете меха. Контрабандисты – это вообще было очень распространенная история в те времена Как жилось под панам в Западной Беларуси. Судьбы Якуба Коласа и Максима Танка.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Буквально в 50 километрах от Минска находится вот такая небольшая и на первый взгляд тихая железнодорожная станция. Но у нее довольно интересное историческое прошлое. В 1921-1939 годах прошлого века она служила воротами в страны Западной Европы. Здесь заканчивался Советский Союз и начиналась Польша.

Белорусская станция Негорелое была нанесена на все географические карты мира. А все потому, что именно здесь проходил международный экспресс Маньчжурия – Столбцы. Станция была конечным пунктом поезда Париж – Негорелое. Все международное сообщение было пересадочным. В Негорелом проездом бывали многие известные личности: Колас и Купала, Маяковский и Горький. Потому молва о таких гостях по поселку разлеталась быстро. Все Негорелое собиралось на вокзале. После воссоединения двух частей Беларуси в 1939 году станцию, понятное дело, не закрыли, курсировать поезда стали еще чаще.