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Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши

17 сентября 2023 20:36
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Новости Беларуси. Станция Негорелое – западные железнодорожные ворота СССР. После 1921 года отсюда отправлялись трансконтинентальный поезд на Владивосток, западноевропейский экспресс Париж – Негорелое, а также международный Маньчжурия – Столбцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта станция появилась на всех картах и часто упоминалась в прессе. А ее работники шутили, что видели в Негорелом и Европу, и Америку. И они по-своему были правы. Ведь через станцию проходил путь самых разных делегаций и высоких гостей. Именно в Негорелом в 1929-м состоялась встреча Янки Купалы и Максима Горького. А исследователи творчества Маяковского считают, что знаменитые «Стихи о советском паспорте» родились после пересечения этой границы.

Свидетелем каких событий была эта необычная станция между Западной и советской Беларусью, расскажет Виктория Ходосок.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-1

– Добрый день!
– Добрый день!

Анне Ивановне Грицкевич – 71 год, и она родом из Несвижского района. Эти земли после Рижского мирного договора как часть Западной Беларуси с 1921-го по 1939-й находились в составе Польши. О событиях (а скорее, о непростой жизни) в те времена ей рассказывали родители: как им приходилось батрачить у пана, получать за каторжный труд сущие гроши, что каждая копейка была на счету, тем временем как польские помещики на белорусских землях жили на широкую ногу.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-4

Анна Грицкевич, жительница деревни Заушье:
Трудно было жить, служили у пана. Коров доили, все было. Зарабатывали 0,36 копеек злотых. А сахар стоил, как детям купить, злотый и 26, 36 копеек. Тяжко было.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-7

На западнобелорусских землях поляки сразу же стали устанавливать свои порядки. О так называемой политике полонизации из учебников знает каждый школьник. Для польской власти присоединенная территория была аграрным придатком, а коренные жители как люди второго сорта (так действительно считали поляки) – источником дешевой рабочей силы. Здесь запрещалось строить новые заводы и фабрики без спецразрешения, активно шла вырубка Беловежской пущи и вывоз древесины за рубеж, истреблялось белорусское – к 39-му году были закрыты все белорусскоязычные школы.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-10

Павел Трубчик, заместитель директора по научной работе института истории НАН Беларуси:
Здесь фактически не развивалось промышленное производство, были мелкие предприятия, которые занимались переработкой местного сырья, в основном это древесина. На нем работали 10-15 человек, и их зарплата как минимум в два раза была меньше, чем у рабочих на остальной территории Польши. Отсюда вывозилось сырье, лес. Только за период нахождения Западной Беларуси в составе Польши было вырублено больше 600 тысяч гектаров леса.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-13

Вдоль территории, где проходила граница тогда, Советская Беларусь создала погранзаставу. Службу нес 16-й Дзержинский погранотряд. Уже в наше время на территории в несколько гектаров воссоздали погранзаставу, похожую на ту, что была в Негорелом. Со зданием таможни, комендатуры, казармы и конюшней. Кроме диверсантов и шпионов, пограничникам приходилось бороться еще и с контрабандой. Поток шел очень большой. Но со второй половины 24-го года стали создаваться таможенные пункты и «летучие отряды» по борьбе с контрабандистами.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-16

Оксана Мышковская, заведующая военно-историческим комплексом «Старая граница»:
Спирт очень сильно ценился, вплоть до того, что распиливали бревна, делали в них нишу, вкладывали сосуды. Такой распространенный факт. Золотые украшения, как правило, в кусках с мылом перевозились. Также были в большом почете меха. Контрабандисты – это вообще было очень распространенная история в те времена

Как жилось под панам в Западной Беларуси. Судьбы Якуба Коласа и Максима Танка.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-19

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Буквально в 50 километрах от Минска находится вот такая небольшая и на первый взгляд тихая железнодорожная станция. Но у нее довольно интересное историческое прошлое. В 1921-1939 годах прошлого века она служила воротами в страны Западной Европы. Здесь заканчивался Советский Союз и начиналась Польша.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-22

Белорусская станция Негорелое была нанесена на все географические карты мира. А все потому, что именно здесь проходил международный экспресс Маньчжурия – Столбцы. Станция была конечным пунктом поезда Париж – Негорелое. Все международное сообщение было пересадочным. В Негорелом проездом бывали многие известные личности: Колас и Купала, Маяковский и Горький. Потому молва о таких гостях по поселку разлеталась быстро. Все Негорелое собиралось на вокзале. После воссоединения двух частей Беларуси в 1939 году станцию, понятное дело, не закрыли, курсировать поезда стали еще чаще.

Здесь не строили ни заводы, ни фабрики. Как западники жили в составе Польши-25

Марина Воронович, начальник железнодорожной станции Негорелое:
Пошел большой поток поездов народно-хозяйственных грузов на Западную Беларусь, потому что нужно было свое оборудование завести, людям – хлеб, соль, спички, уголь. Везли все грузы, которые необходимы были на восстановление. Поэтому объемы станции не уменьшились, они даже увеличились.

# День народного единства # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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