В Грозном открылся первый фирменный магазин белорусской одежды. Побывали в шоуруме

На неделе в Грозном открылся первый фирменный магазин белорусской одежды. Состоялось это благодаря тесному взаимодействию Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики с госконцерном легкой промышленности «Беллегпром». Соглашение о сотрудничестве было подписано весной, в протоколе несколько пунктов, в том числе создание совместного предприятия и развитие торговых сетей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предприятие «Свiтанак» стало передовым на чеченском рынке, с его фирменного шоурума и началось продвижение товаров из Беларуси в этот регион. Подробности в нашем следующем материале.

Теперь каждый джигит знает, где можно пополнить свой термо-лук, а берий нана сможет обновить гардероб не только свой, но и собрать капсульную коллекцию для своих малышей. Белорусский трикотаж совершил первый торгово-экспансионный поход на Северный Кавказ. И уже попал в самое сердечко горцев. «Світанак» теперь обосновался в Грозном. Известный бренд с 47-летней репутацией качества продвигается на рынки разных направлений. Сейчас настало время новых открытий – Чечня. В столице открылся первый фирменный магазин жодинских кутюрье. К старту продаж белорусские маркетологи готовились концептуально.

Анастасия Кузнецова, руководитель отдела розничных продаж ОАО «Свiтанaк»:

Как принимать наш белорусский товар, выкладка товара, то есть по моделям, по размерам, по цветам, по коллекциям, производили обучение. Обучение производилось, чтобы работать именно с покупателями. Кроме классического ассортимента от «Свiтанка» подготовили и новинки. А спецпредложением для местных покупателей стали футболки с чеченским аутентичным принтом. Но все же главная ставка неизменна – качество и натуральность. Во время открытия тест-драйв дефиле устроили дети. И судя по всему, модели нарядами уж точно были довольны.

Белорусский шоурум мультибрендовый, на полках представлены и другие белорусские бренды. А вообще, запрос покупателя в этом регионе есть и на белорусские ткани, этот кейс сотрудничества уже в проработке.

Адам Хакимов, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики (Россия):

Уже создано несколько совместных предприятий, где производится одежда. И в рамках дальнейшего развития у нас предполагалось, что эта продукция будет продаваться уже в совместных магазинах, белорусских магазинах, которые будут открыты в Чеченской Республике.

Юрий Лукашевич, директор ОАО «Свiтанaк»:

Для нас очень важно, что сложились хорошие, теплые, доверительные отношения между Министерством промышленности Чеченской Республики и концерном «Беллегпром». Мы сегодня видим два основных направления, которые будем развивать, это промышленная кооперация, совместное производство продукции и работа на рынке юга России, Северного Кавказа.