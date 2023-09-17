Какие эмоции у белорусов вызвала речь Президента? Главные посылы в День народного единства

Новости Беларуси. Единство – главное условие сохранения жизни государства. Об этом Президент заявил на патриотическом форуме «Мы – белорусы», посвященном Дню народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Единство – главное условие сохранения жизни государства. Об этом Президент заявил на патриотическом форуме «Мы – белорусы», посвященном Дню народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Самый молодой государственный праздник, но такой емкий и глубокий. Эта дата, 17 сентября 39-го, безусловно, с историей. Связывает наше прошлое, настоящее и будущее. От усходніх крэсаў мы прошли путь к самостоятельной нации, и это право приходится отстаивать и сегодня.
Политический и экономический прессинг, давление, гибридные атаки – нас не оставляют в покое ни на год, ни на день, ни на час. Та же Польша до сих пор испытывает фантомные боли по былым территориям и бросает косые взгляды в нашу сторону. Мы долго делали вид, что ничего не происходит. Не хотелось ворошить былое. Но терпение кончилось.
Сегодня мы отмечаем День народного единства. Да, Варшаве или кому-то там еще это может не нравится, но таков наш выбор и с ним придется считаться, кто бы что ни говорил.
А вот что думают по этому поводу белорусы? Это центральная тема недели. Даже последних двух. В это время в нашей стране активно обсуждали жизненно важные для нас вопросы. В каждом регионе организовали круглые столы, встречи с топовыми спикерами, историками, политологами. Большая дискуссия о том, что волнует наших людей, что объединяет, а что, наоборот, разводит по разным берегам. Как важно слышать и слушать друг друга.
А кульминацией Дня народного единства стал патриотический форум, который проходит в «Минск-Арене». Традиционно к патриотам присоединился и Президент. Он выступил с речью.
Почему Президент считает единство главным залогом сохранения страны и какие слова адресовал нашим соседям? В «Минск-Арене» работает наша съемочная группа. Евгений Пустовой на прямой связи со студией.
Добрый вечер, с праздником тебя. Что ты выделил из речи главы государства? Какие главные посылы прозвучали в «Минск-Арене»?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Добрый вечер. Мирная, созидательная праздничная Беларусь. Мы находимся у «Минск-Арены». Атмосфера звенит чувством единения. Эти посылы задал глава государства. Сейчас мы спросим у прохожих, какое мнение и какие эмоции вызвали посылы главы государства.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые белорусы. Я ждал этого дня, больше всего я ждал, что скажет наш глава государства. Он сегодня расставил точки над і. Определил посыл, дальнейшую жизнь нашего государства. Он сказал: мы мирные люди, войны у нас не будет, но если кто-то к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Мы люди, которые выстояли в 20-м году. В перспективе будет то же самое. Не приходите к нам с оружием, приходите к нам с хлебом. Мы мирные люди. Вот то же сказал глава государства.
Евгений Пустовой:
С хлебом тоже можете не приходить, хлеба и соли в Беларуси хватает. С какими посылами глава государства обратился к нам, белорусам, и вообще ко всему миру, давайте послушаем.
Лукашенко: белорусам не надо рассказывать, как важно жить в мире и согласии – жизнь научила нас.
Хочу отметить, что за самой главной церемонией сегодняшнего дня наблюдали в «Минск-Арене» 9 тысяч белорусов. Приехали со всех уголков. Один из наших зрителей (он любит смотреть и СТВ, и программу «Неделя») тоже хотел бы поделиться своими эмоциями.
Добрый вечер, эмоции переполняют. Чувство волнения, чувство вдохновения. Присутствие главы государства на этом празднике дает столько сил и энергии, которые распирают, чувствуется, как по швам трещит пиджак. Хочется работать, служить, защищать нашу Родину, делать все, чтобы этот праздник, как и 9 Мая, как День Независимости, был в крови у каждого белоруса, который будет толкать, вдохновлять и делать все, чтобы наша республика созидала. Спасибо огромное!
Евгений Пустовой:
А теперь вернемся к самому концерту. Торжество удалось. Это было шоу, но в камерной обстановке, ведь каждая композиция – это не просто какой-то новый хит, это об истории, исторических периодах, о национальном характере, да и о нас самих, белорусах.
Сегодня праздник, атмосфера звенит. Но сегодня еще и дата боли, дата памяти. О каждом белорусе, о каждом третьем, уничтоженном коллективным Западом. А еще о тех, кого мы редко вспоминали. Я о тех, кто пострадал в Березе-Картузской.
Говорят, ни что так не объединяет, как борьба. Мы, белорусы, ни против кого не боремся, мы боремся за мир. Эти созидательные посылы несем миру уже не первое десятилетие. Услышат ли?
Лукашенко: мы не будем рисовать красных линий! Наша линия – государственная граница!
Сегодняшняя дата – не только возможность белорусам людьми зваться, не быть под панской плеткой, как часто говорит Президент. Надо смотреть еще шире, ведь улица 17 Сентября вывела нас на проспекты Победителей и Независимости. Такая она логистика белорусского шляху. От Полоцкой Софии до Дворца Независимости.
Атмосфера чувствуется, и чувствуется, что мы с каждым разом, с каждым годом становимся все сильнее и сплоченнее.
У меня чувство гордости на нашу страну. За то, что сегодня мы еще больше стали едины и стали ценить свою страну. И то, что за все эти годы создано главой нашего государства и всеми нами.
Так приятно быть вместе, общаться вместе, мы такого не ожидали, чтобы настолько интересно было быть со всеми, с другими областями, профессиями. Это очень приятно. Чувствуется, что мы в единстве.
Это День народного единства. Это значит, что мы все должны быть одним целым, одна страна, мы должны держаться вместе.
Праздники действительно объединяют. Белорусы научились толокой не только отмечать праздник или веселиться, но и сострадать, чувствовать боль друг друга. А еще у нас общие национальные коды, это род, родня, Родина. Аист на крыше – это тоже мир на земле. Неслучайно идеологи сегодняшнего праздника оформили его в цвета государственного флага и в цвет золотистого пшеничного поля. Это белорусская нива, которая объединяет.
Белорусы, конечно, хотели держать в своих руках всегда орала, а приходилось брать мечи. И вместе, толокой мы тоже можем ответить. Но наша ладонь протянута для рукопожатия всех соседей. Еще раз услышьте, соседи: учите историю и слухайце белорусского Батьку.
Лукашенко: белорусы – самая миролюбивая нация на земле! Читайте здесь.
Это не только государственный праздник, это народный праздник, белорусы его приняли, потому что мы вместе. Мы несем в мир посылы созидательной, объединяющей Беларуси. Присоединяетесь.