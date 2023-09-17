Какие эмоции у белорусов вызвала речь Президента? Главные посылы в День народного единства

Новости Беларуси. Единство – главное условие сохранения жизни государства. Об этом Президент заявил на патриотическом форуме «Мы – белорусы», посвященном Дню народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Самый молодой государственный праздник, но такой емкий и глубокий. Эта дата, 17 сентября 39-го, безусловно, с историей. Связывает наше прошлое, настоящее и будущее. От усходніх крэсаў мы прошли путь к самостоятельной нации, и это право приходится отстаивать и сегодня. Политический и экономический прессинг, давление, гибридные атаки – нас не оставляют в покое ни на год, ни на день, ни на час. Та же Польша до сих пор испытывает фантомные боли по былым территориям и бросает косые взгляды в нашу сторону. Мы долго делали вид, что ничего не происходит. Не хотелось ворошить былое. Но терпение кончилось. Сегодня мы отмечаем День народного единства. Да, Варшаве или кому-то там еще это может не нравится, но таков наш выбор и с ним придется считаться, кто бы что ни говорил. А вот что думают по этому поводу белорусы? Это центральная тема недели. Даже последних двух. В это время в нашей стране активно обсуждали жизненно важные для нас вопросы. В каждом регионе организовали круглые столы, встречи с топовыми спикерами, историками, политологами. Большая дискуссия о том, что волнует наших людей, что объединяет, а что, наоборот, разводит по разным берегам. Как важно слышать и слушать друг друга.

А кульминацией Дня народного единства стал патриотический форум, который проходит в «Минск-Арене». Традиционно к патриотам присоединился и Президент. Он выступил с речью. Почему Президент считает единство главным залогом сохранения страны и какие слова адресовал нашим соседям? В «Минск-Арене» работает наша съемочная группа. Евгений Пустовой на прямой связи со студией. Добрый вечер, с праздником тебя. Что ты выделил из речи главы государства? Какие главные посылы прозвучали в «Минск-Арене»?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Добрый вечер. Мирная, созидательная праздничная Беларусь. Мы находимся у «Минск-Арены». Атмосфера звенит чувством единения. Эти посылы задал глава государства. Сейчас мы спросим у прохожих, какое мнение и какие эмоции вызвали посылы главы государства.

Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые белорусы. Я ждал этого дня, больше всего я ждал, что скажет наш глава государства. Он сегодня расставил точки над і. Определил посыл, дальнейшую жизнь нашего государства. Он сказал: мы мирные люди, войны у нас не будет, но если кто-то к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Мы люди, которые выстояли в 20-м году. В перспективе будет то же самое. Не приходите к нам с оружием, приходите к нам с хлебом. Мы мирные люди. Вот то же сказал глава государства. Евгений Пустовой:

С хлебом тоже можете не приходить, хлеба и соли в Беларуси хватает. С какими посылами глава государства обратился к нам, белорусам, и вообще ко всему миру, давайте послушаем. Лукашенко: белорусам не надо рассказывать, как важно жить в мире и согласии – жизнь научила нас. Хочу отметить, что за самой главной церемонией сегодняшнего дня наблюдали в «Минск-Арене» 9 тысяч белорусов. Приехали со всех уголков. Один из наших зрителей (он любит смотреть и СТВ, и программу «Неделя») тоже хотел бы поделиться своими эмоциями.

Добрый вечер, эмоции переполняют. Чувство волнения, чувство вдохновения. Присутствие главы государства на этом празднике дает столько сил и энергии, которые распирают, чувствуется, как по швам трещит пиджак. Хочется работать, служить, защищать нашу Родину, делать все, чтобы этот праздник, как и 9 Мая, как День Независимости, был в крови у каждого белоруса, который будет толкать, вдохновлять и делать все, чтобы наша республика созидала. Спасибо огромное! Евгений Пустовой:

А теперь вернемся к самому концерту. Торжество удалось. Это было шоу, но в камерной обстановке, ведь каждая композиция – это не просто какой-то новый хит, это об истории, исторических периодах, о национальном характере, да и о нас самих, белорусах.

Сегодня праздник, атмосфера звенит. Но сегодня еще и дата боли, дата памяти. О каждом белорусе, о каждом третьем, уничтоженном коллективным Западом. А еще о тех, кого мы редко вспоминали. Я о тех, кто пострадал в Березе-Картузской. Говорят, ни что так не объединяет, как борьба. Мы, белорусы, ни против кого не боремся, мы боремся за мир. Эти созидательные посылы несем миру уже не первое десятилетие. Услышат ли? Лукашенко: мы не будем рисовать красных линий! Наша линия – государственная граница! Сегодняшняя дата – не только возможность белорусам людьми зваться, не быть под панской плеткой, как часто говорит Президент. Надо смотреть еще шире, ведь улица 17 Сентября вывела нас на проспекты Победителей и Независимости. Такая она логистика белорусского шляху. От Полоцкой Софии до Дворца Независимости.

Атмосфера чувствуется, и чувствуется, что мы с каждым разом, с каждым годом становимся все сильнее и сплоченнее.

У меня чувство гордости на нашу страну. За то, что сегодня мы еще больше стали едины и стали ценить свою страну. И то, что за все эти годы создано главой нашего государства и всеми нами.

Так приятно быть вместе, общаться вместе, мы такого не ожидали, чтобы настолько интересно было быть со всеми, с другими областями, профессиями. Это очень приятно. Чувствуется, что мы в единстве.

Это День народного единства. Это значит, что мы все должны быть одним целым, одна страна, мы должны держаться вместе.