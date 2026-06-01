МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля

В День защиты детей МИД Беларуси и ЮНИСЕФ устроили для ребят большой благотворительный праздник. Главным подарком стал волшебный спектакль «Гісторыя шакаладнага дрэва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сказке на белорусском языке рассказывается о двух отважных эльфах, которые спасают волшебное дерево, чтобы дети во всем мире не остались без любимого шоколада. Постановка учит дружбе и добру.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

На сегодняшний день, наверное, это просто радость. Простая детская радость того, что можно увидеть, приобщиться, быть частью общества. Поэтому, наверное, для них это просто праздник. Праздник того, чтобы увидеть, поучаствовать, приобщиться. Поэтому я не стал бы здесь добавлять какие-то нотки, ну, как бы для идеологического характера. Они чисто такие душевные, человеческие.

В зале собрались дети, которые нуждаются в особой заботе. Это ребята из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также оставшиеся без попечения родителей. Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

Институт семьи и детства – он очень важен. И наше государство защищает детей и обеспечивает государственную поддержку в очень большом объеме. Каждый маленький белорус, независимо от того, родился он в столице либо родился в небольшом агрогородке, получает полноценную государственную заботу.