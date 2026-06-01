Прямой эфир

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля

01 июня 2026 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В День защиты детей МИД Беларуси и ЮНИСЕФ устроили для ребят большой благотворительный праздник. Главным подарком стал волшебный спектакль «Гісторыя шакаладнага дрэва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля-2

В сказке на белорусском языке рассказывается о двух отважных эльфах, которые спасают волшебное дерево, чтобы дети во всем мире не остались без любимого шоколада. Постановка учит дружбе и добру.

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля-4

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
На сегодняшний день, наверное, это просто радость. Простая детская радость того, что можно увидеть, приобщиться, быть частью общества. Поэтому, наверное, для них это просто праздник. Праздник того, чтобы увидеть, поучаствовать, приобщиться. Поэтому я не стал бы здесь добавлять какие-то нотки, ну, как бы для идеологического характера. Они чисто такие душевные, человеческие.

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля-6

В зале собрались дети, которые нуждаются в особой заботе. Это ребята из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также оставшиеся без попечения родителей.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Институт семьи и детства – он очень важен. И наше государство защищает детей и обеспечивает государственную поддержку в очень большом объеме. Каждый маленький белорус, независимо от того, родился он в столице либо родился в небольшом агрогородке, получает полноценную государственную заботу.

МИД Беларуси совместно с ЮНИСЕФ провел благотворительный показ спектакля-8

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Очень важно интегрировать. Когда мы говорим об инклюзии, мы часто говорим о детях с инвалидностью, что дети с инвалидностью должны быть в этом обществе. Но мы же не так часто говорим о детях, у которых есть особые нужды в семье. Именно поэтому сегодня мы собрали здесь всех детей. Потому что ЮНИСЕФ верит в то, что все дети имеют равные права, независимо от того, где они родились, какой у них статус.

Каждому маленькому гостю вручили подарки. Праздник подарил детям яркие эмоции и заряд хорошего настроения на все летние каникулы. Организаторы надеются, что такие совместные проекты станут доброй традицией и помогут исполнить мечты еще сотен маленьких белорусов.

# Дети # МИД Беларуси # Рустам Хайдаров # Наталья Рыженкова

Другие новости рубрики

Все новости
Сквозь время и километры! ГАИ Беларуси исполнилось 90 лет – история службы
01 июня 2026 11:37

Сквозь время и километры! ГАИ Беларуси исполнилось 90 лет – история службы

Делегация Приморского края возложила цветы к монументу Победы в Минске
01 июня 2026 11:34

Делегация Приморского края возложила цветы к монументу Победы в Минске

Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки запустили в Минске
01 июня 2026 11:29

Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки запустили в Минске