Минусов больше! Почему не все минчане оценили кнопки открытия дверей в общественном транспорте?

Расследование программы Новости «24 часа» на СТВ. И касается оно, на первый взгляд, удобной дополнительной опции в общественном транспорте Минска. Речь о кнопках адресного открытия дверей в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях. Вопреки ожиданиям, немало минчан скептически отнеслись к новинке, отметив, что это не совсем оперативно в час пик и не всегда удобно для пожилых, детей, да и просто тех, у кого заняты руки. Неудобно или пока непривычно? И где она, золотая середина? Все аргументы за и против выслушал наш корреспондент Даниил Дроботов.

Новая система в Минске работает уже месяц, однако не все пассажиры до сих пор о ней знают. А зачем это нужно? Главная цель – сохранить микроклимат в салоне, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно. Еще одна задача – снизить износ самих дверей на пустых остановках.

Сергей Чирец, водитель автобуса:

Трудностей не было, но приходилось больше внимания уделять, догадываться, кто будет выходить. Может, человек не понимает, что нужно нажать кнопку. Он стоит, и ты не понимаешь, что он будет выходить либо он просто стоит.

Однако довольны не все: в соцсетях не утихают споры, а у пассажиров масса претензий. По словам горожан, сложнее всего приходится в час пик, когда в плотном потоке людей пробраться к выходу крайне непросто. Впрочем, из-за банальной забывчивости люди тоже регулярно проезжают свои остановки.

Не очень удобно. Все привыкли к тому, что двери сами открываются. Иногда забываешь. Мне другие люди открывали, когда я забывала. Но иногда даже не могла выйти, потому что забывала то, что на кнопку нажимать надо.

Мне кажется, что в каких-то моментах, возможно, и удобно, чтобы не открывать двери, когда никого нет. Но вот, например, как мне идти с сумками, очень сложно еще нажимать кнопку, то есть дополнительно какие-то действия. Минусов больше, чем плюсов.

Горожане также жалуются, что кнопки тяжело нажимать и на легкое касание они не реагируют. В транспортных парках объясняют: это особенность конструкции датчиков. Система защищает от случайных срабатываний на остановках. Это гарантия безопасности тех, кто в салоне.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Проверим на практике. Автобус стоит, система активна, но если случайно задеть кнопку рукой или опереться – дверь останется закрытой. Электроника требует четкого точечного нажатия. Так что случайные срабатывания в толпе полностью исключены.