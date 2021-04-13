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«Риски себя окупают». Стоит ли вкладывать деньги в науку?

13 апреля 2021 06:33
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал, стоит ли вкладывать деньги в науку.

Ольга Коршун, ведущая:
Возможно, какие-то крупные бизнесмены не хотят вкладываться в науку, потому что как вы сами сказали в одном из своих интервью: 99 % в науке не об успехе, это риск. И только 1 % приведет вас к той цели, которая была поставлена. Как преодолеть эту тенденцию? Это возможно, если мы видим, что очень большие риски на кону?

«Риски себя окупают». Стоит ли вкладывать деньги в науку?-1

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Эти риски себя окупают. Такие крупнейшие корпорации, как Google, Huawei, LG Electronics, Samsung являются фактически основными донорами науки, если смотреть в мировом масштабе с точки зрения объемов финансирования, то, безусловно, все эти инвестиции окупаются. Я уверен, что и у нас будет соответствующее понимание. Мы уже сейчас приходим к тому, видим это по нашим промышленным предприятиям, что они фактически полностью сегодня повернулись лицом к науке. Мы чувствуем, что сотрудничество академических ученых и производственников сегодня находится на совершенно другом уровне, чем это было 5-10 лет назад.

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# Белорусская наука # Наука # Ольга Коршун # Андрей Иванец # Фотофакт

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