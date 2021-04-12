«В науку приходят не за деньгами, в науку приходят люди, которые другим жить не могут». Хочет ли молодёжь идти в науку?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал о молодых ученых. Ольга Коршун, ведущая:

Ученые США посчитали, что есть возраст гениальности. Это промежуток от 30 до 40 лет. Вы на практике подтверждаете эту теорию. В 35 лет вы стали доктором химических наук. Это очень молодой возраст. Вы такой единственный у нас в стране или молодых ученых у нас много?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы проводим анализ динамики изменения численности молодых ученых в НАН. Среди исследователей мы сегодня достигли цифры в 30 %. Это достаточная цифра. Мы уже не говорим о проблеме привлечения молодежи в науку. Мы говорим о том, что мы должны создавать условия для подготовки диссертационных исследований и для последующего закрепления кадров высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в научной сфере. Потому что сегодня ученые востребованы не только в науке, не только в образовании, но и в реальном секторе экономики. В этой связи научная сфера должна работать на подготовку кадров как для себя, так и для реального сектора экономики. Поэтому, конечно, сегодня молодежь активно приходит работать по наиболее интересным направлениям. В том числе это и те направления, о которых я говорил: исследование космоса, новые материалы, новые биомедицинские технологии, генетические исследования, биотехнологии. Это все сегодня востребовано. Мы видим, что молодежь с большим удовольствием приходит работать по данным направлениям. Ольга Коршун:

А проблема оттока молодых ученых, кадров для нашей страны актуальна?

Андрей Иванец:

Мы живем в открытом мире, наша страна не исключение. У нас открытая экономика. Безусловно, мы видим, что сегодня наши специалисты востребованы и за рубежом. В первую очередь это рынок научных сотрудников наших ближайших соседей (Российская Федерация), потому что в инновации достаточно большое количество финансовых средств вкладывается. Но я хочу сказать, что в настоящее время нет больших опасений, что у нас будут проблемы с научным потенциалом, потому что молодежь активно идет в науку. Слава Богу, что белорусская молодежь является умной, способной. Наша система образования позволяет взращивать действительно способных и интеллектуальных людей. Ольга Коршун:

А зарплата не смущает молодежь? Мне кажется, что на первых порах тяжело зарабатывать большие деньги. Андрей Иванец:

Благодаря тому, что чуть более года назад был принят указ, произошло фактически трехкратное повышение стипендии аспирантам и докторантам. Сегодня мы можем сказать, что те стипендии, которые имеют аспиранты и докторанты, вполне серьезные, приличные, чтобы увлеченный молодой человек приходил в науку. Мы должны понимать, что в науку приходят не за деньгами, в науку приходят люди, которые другим жить не могут. Это не значит, что нет необходимости создавать им соответствующие условия, но возможность работать на современном оборудовании, возможность работать по тем современным направлениям, которые востребованы во всем мире, и чувствовать себя частью мировой науки, иметь хорошие международные связи – это очень значительная мотивационная часть, чтобы молодежь закреплялась в научной сфере.

Ольга Коршун:

Но все это можно делать в другой стране, имея больший доход. Андрей Иванец:

Это большой миф. Сегодня мировой рынок научных сотрудников просто жесточайший. Сегодня не так просто найти работу в крупном научном центре за рубежом, потому что жесткая контрактная система. Ты приезжаешь в зарубежный центр, максимум тебе дадут контракт на один-два года под конкретный проект. В настоящее время те условия, которые созданы в нашей стране, позволяют иметь уверенность в завтрашнем дне. Мы сегодня понимаем, что если в государстве есть конкретные приоритеты, то мы будем соответствующим образом иметь возможность по ним работать без существенных рисков. Я думаю, что это надо учитывать. Второй момент, когда мы говорим про работу за рубежом, надо понимать, мы люди совсем другого менталитета. Жить на родине, в своей стране намного важнее, чем ехать за границу, работать на чужое государство. Это и есть любовь к родине, патриотизм. Я просто уверен, что люди научного сообщества являются наибольшими патриотами в нашей стране.