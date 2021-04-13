«В этом году мы планируем, что у нас выйдет на рынок новый препарат». Какое лекарство от рака разрабатывает НАН?

Ольга Коршун, ведущая: Сейчас у всех на слуху коронавирус, многие (в том числе и ученые) бросили все силы на борьбу с этим заболеванием. Но и другие недуги одолевают наше население. В том числе и онкологические заболевания. Наши ученые создали уже много препаратов для борьбы с раком. Эта работа сейчас продолжается?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вы правы в том, что в течение года практически во всем мире мы наблюдаем эпидемию коронавирусной инфекции. Это внесло свой отпечаток. Да, сегодня в том числе и ученые НАН очень активно работают в этом направлении как с точки зрения создания диагностических наборов для проведения соответствующих тест-анализов, так и для разработки средств индивидуальной защиты. Сегодня наши ученые активно работают и над поиском лекарственных препаратов, которые могли бы быть полезны в лечении этого заболевания. Но при этом вся текущая наша плановая работа не останавливается.

Мы понимаем, что сегодня жизнь продолжается, есть целый ряд болезней и людей, которые нуждаются в новых лекарственных препаратах. В этой связи наш Институт биоорганической химии и научно-практический центр «ХимФармСинтез» занимаются разработкой, изготовлением, производством лекарственных препаратов для онкологических заболеваний. В этом году мы планируем, что у нас выйдет на рынок очередной новый препарат нового поколения, чтобы, с одной стороны, мы смогли решить задачи импортозамещения, а самое главное, чтобы эти препараты были значительно более доступными по стоимости для нашего населения.