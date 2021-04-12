Сколько зарабатывают учёные? Отвечает главный учёный секретарь НАН Беларуси

Ольга Коршун, ведущая: Хочу сказать, что вы перечисляете эти научный сферы, я так понимаю, что и зарплата ученого зависит от того, над какой разработкой он трудится. Знаю, что пару лет назад в некоторых институтах и лабораториях зарплата отдельных ученых доходила и до 2 000 долларов в эквиваленте. Получается, это тоже миф, что сейчас ученый мало зарабатывает, а главное, что у него нет перспективы заработать деньги.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Знаете, когда проходил второй Съезд ученых нашей страны в 2017 году, одна из инициатив, которая исходила от научного сообщества к главе нашего государства, – это дать возможность на законодательном уровне ученым зарабатывать. Почему? Потому что мы, как бюджетная организация, в то время были во многом привязаны к различным бюджетным ставкам и тем ограничениям, которые существовали. Сегодня, если ученые имеют заказы со стороны промышленности, если имеют собственное производство и выпуск собственной продукции, если есть экспортные договора, ученого зарплата неограничена. Действительно, в этом плане это очень серьезная мотивация для тех исследователей, которые работают и при выборе тематики, и при выборе того направления, того института, в который он приходит работать.