Прямой эфир

О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом

15 апреля 2021 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал о своей семье и увлечениях.

Ольга Коршун, ведущая:
Учитывая ваш напряженный график, вам удается найти время на отдых?

О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом-1

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Один из хороших способов отдыха – это занятие спортом. Больше чем 20 лет моей жизни было связано с профессиональным спортом. Сейчас я всегда нахожу время, чтобы прийти в зал, поддержать свою форму. Смена умственной деятельности на физическую помогает разгрузиться. Конечно, выезд на природу, общение с окружающим миром – это тоже очень важный элемент отдыха. Мы с семьей, с детьми постоянно практикуем и пикники, и просто прогулки.

Ольга Коршун:
Вы еще и многодетный отец, кроме того, что ученый, член Совета Республики. Вы хотите, чтобы ваши дети занимались наукой?

Андрей Иванец:
Я хочу, чтобы мои дети занимались тем, что будет им близко по душе, чем они захотят сами заниматься. Я считаю, что задача любого родителя – дать возможность, чтобы ребенок сам сделал свой осознанный выбор.

О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом-4

Ольга Коршун:
Перефразирую вопрос. Если они захотят заниматься наукой, возможно, фундаментальной, вы будете поддерживать их выбор или направите их в более земное русло?

Андрей Иванец:
Да, безусловно. Я счастлив от того, что я работаю в науке. Я уверен, что если кто-то из моих детей выберет научную стезю, то они точно будут счастливыми людьми. Поэтому я буду только поддерживать такие стремления.

Ольга Коршун:
Качество, которое вы в себе цените больше всего?

Андрей Иванец:
Наверное, доброту.

Ольга Коршун:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в науке, что бы это было?

О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом-7

Андрей Иванец:
Я полностью удовлетворен тем, чем занимаюсь.

Ольга Коршун:
Вас легко обидеть?

Андрей Иванец:
Нет.

Ольга Коршун:
На что бы вы никогда не потратили деньги?

Андрей Иванец:
На что-то бесполезное и иррациональное.

Ольга Коршун:
Поступок, о котором сожалеете до сих пор?

О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом-10

Андрей Иванец:
Таких нет.

Ольга Коршун:
Чего вы боитесь больше всего на свете?

Андрей Иванец:
За то, чтобы все родные и близкие были здоровы, живы и счастливы.

Ольга Коршун:
Джаз или рок?

Андрей Иванец:
Рок.

Ольга Коршун:
Чего вы никогда не простите?

Андрей Иванец:
Я умею прощать все.

Андрей Иванец о нефтехимии: «Ученые НАН активно работают над созданием новых химических продуктов» – подробнее здесь

# Белорусская наука # Наука # Ольга Коршун # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Любовь – это наука? Вот что ответил на этот вопрос учёный
14 апреля 2021 06:10

Любовь – это наука? Вот что ответил на этот вопрос учёный

«Риски себя окупают». Стоит ли вкладывать деньги в науку?
13 апреля 2021 06:33

«Риски себя окупают». Стоит ли вкладывать деньги в науку?

«В науку приходят не за деньгами, в науку приходят люди, которые другим жить не могут». Хочет ли молодёжь идти в науку?
12 апреля 2021 12:57

«В науку приходят не за деньгами, в науку приходят люди, которые другим жить не могут». Хочет ли молодёжь идти в науку?