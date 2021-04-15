О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал о своей семье и увлечениях.
Ольга Коршун, ведущая:
Учитывая ваш напряженный график, вам удается найти время на отдых?
Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Один из хороших способов отдыха – это занятие спортом. Больше чем 20 лет моей жизни было связано с профессиональным спортом. Сейчас я всегда нахожу время, чтобы прийти в зал, поддержать свою форму. Смена умственной деятельности на физическую помогает разгрузиться. Конечно, выезд на природу, общение с окружающим миром – это тоже очень важный элемент отдыха. Мы с семьей, с детьми постоянно практикуем и пикники, и просто прогулки.
Ольга Коршун:
Вы еще и многодетный отец, кроме того, что ученый, член Совета Республики. Вы хотите, чтобы ваши дети занимались наукой?
Андрей Иванец:
Я хочу, чтобы мои дети занимались тем, что будет им близко по душе, чем они захотят сами заниматься. Я считаю, что задача любого родителя – дать возможность, чтобы ребенок сам сделал свой осознанный выбор.
Ольга Коршун:
Перефразирую вопрос. Если они захотят заниматься наукой, возможно, фундаментальной, вы будете поддерживать их выбор или направите их в более земное русло?
Андрей Иванец:
Да, безусловно. Я счастлив от того, что я работаю в науке. Я уверен, что если кто-то из моих детей выберет научную стезю, то они точно будут счастливыми людьми. Поэтому я буду только поддерживать такие стремления.
Ольга Коршун:
Качество, которое вы в себе цените больше всего?
Андрей Иванец:
Наверное, доброту.
Ольга Коршун:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в науке, что бы это было?
Андрей Иванец:
Я полностью удовлетворен тем, чем занимаюсь.
Ольга Коршун:
Вас легко обидеть?
Андрей Иванец:
Нет.
Ольга Коршун:
На что бы вы никогда не потратили деньги?
Андрей Иванец:
На что-то бесполезное и иррациональное.
Ольга Коршун:
Поступок, о котором сожалеете до сих пор?
Андрей Иванец:
Таких нет.
Ольга Коршун:
Чего вы боитесь больше всего на свете?
Андрей Иванец:
За то, чтобы все родные и близкие были здоровы, живы и счастливы.
Ольга Коршун:
Джаз или рок?
Андрей Иванец:
Рок.
Ольга Коршун:
Чего вы никогда не простите?
Андрей Иванец:
Я умею прощать все.
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