О детях, работе и хобби. Большое интервью с учёным Андреем Иванцом

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Один из хороших способов отдыха – это занятие спортом. Больше чем 20 лет моей жизни было связано с профессиональным спортом. Сейчас я всегда нахожу время, чтобы прийти в зал, поддержать свою форму. Смена умственной деятельности на физическую помогает разгрузиться. Конечно, выезд на природу, общение с окружающим миром – это тоже очень важный элемент отдыха. Мы с семьей, с детьми постоянно практикуем и пикники, и просто прогулки.

Ольга Коршун:

Вы еще и многодетный отец, кроме того, что ученый, член Совета Республики. Вы хотите, чтобы ваши дети занимались наукой?

Андрей Иванец:

Я хочу, чтобы мои дети занимались тем, что будет им близко по душе, чем они захотят сами заниматься. Я считаю, что задача любого родителя – дать возможность, чтобы ребенок сам сделал свой осознанный выбор.