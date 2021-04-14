Любовь – это наука? Вот что ответил на этот вопрос учёный

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал, чем занимается кроме науки. Ольга Коршун, ведущая:

Наука – всегда животрепещущая тема, потому что без науки сегодня никуда. Вы профессионально занимаетесь химией, доктор химических наук. Ответьте на вопрос: любовь – это химия?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мне кажется, что химия – это та наука, которая стоит немного, с одной стороны, в стороне от других наук. С другой стороны, объединяет их всех, потому что все, что есть вокруг нас, включая природу, человека, всю окружающую среду, – это и есть химия. Но я думаю, что любовь намного выше, чем химия, и намного глубже. Ольга Коршун:

А у вас с наукой по любви или это просто химия? Андрей Иванец:

Мне кажется, это химия любви. Потому что то, что я буду заниматься химическими науками, я это для себя решил еще будучи учеником восьмого класса. Потому что когда у меня было первое занятие по химии, мне показалось, что этот предмет я уже изучаю не первый год. Когда было задание изучать таблицу Менделеева, выучить химические элементы, мне кажется, один раз посмотрев на нее, проснувшись утром, я понял, что она уже была у меня в голове. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда.

Ольга Коршун:

Кроме того, что вы занимаетесь прикладной наукой, вы еще и главный ученый секретарь НАН, член Совета Республики. Для вас главное – это продвижение по карьерной лестнице или совершить какое-то научное открытие? Андрей Иванец:

Я полностью себя ассоциирую и считаю ученым. Ученый – это тот человек, который в первую очередь следит за своим творческим, научным ростом в том поиске, в котором он находится. Поэтому, конечно, административная работа играет важную роль в моей жизни, но на всю жизнь и в глубине души я ученый. Ольга Коршун:

Очертите основные направления своей работы. Андрей Иванец:

Как главный ученый секретарь, в первую очередь в мои должностные обязанности входят вопросы определения приоритетов научной, научно-технической, инновационной деятельности в организациях, подчиненных НАН. Это основное направление, которое входит в мои обязанности. Безусловно, целый ряд вопросов, который связан с подготовкой кадров высшей научной квалификации, с международным научно-техническим сотрудничеством – это также сфера моих компетенций и задач. Ольга Коршун:

Достаточно широкие задачи.

Андрей Иванец:

В этом, наверное, и замечательность моей должности. В том, что я охватываю фактически все направления научной деятельности наших организаций и все вопросы, которые связаны с их деятельностью, так или иначе входят в круг моих задач. Ольга Коршун:

Вам хватает 24 часов в сутках, чтобы все это решать? Андрей Иванец:

Всегда необходимо решать задачи в порядке приоритетности. Конечно, мне всегда хотелось бы, чтобы в сутках было не 24 часа, в неделе не семь дней. Но мы живем в реальном времени.