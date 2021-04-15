Андрей Иванец о нефтехимии: «Учёные НАН активно работают над созданием новых химических продуктов»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, рассказал, как наука влияет на экономику страны. Ольга Коршун, ведущая:

Значительную часть нашего ВВП складывает экспорт нефтехимии и продуктов нефтехимии. Я знаю, что ученые активно взаимодействуют с этим сектором, поскольку сектор завязан на экономике. Какие последние разработки в этой сфере вы проводите? Возможно, какие-то научные исследования. Президент не раз ставил задачу повысить глубину переработки нефти, чтобы получать более чистый продукт. В этой сфере мы как-то продвинулись?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, доктор химических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В первую очередь, когда мы говорим про нефтехимию, речь идет о том, что необходимо расширять линейку тех химических продуктов, которые имеют высокую добавленную стоимость и которые являются продуктами малотоннажного производства. Потому что сегодня наша нефтехимическая отрасль преимущественно направлена на крупнотоннажное производство. В этой связи ученые НАН активно работают над созданием фактически новых химических продуктов. Ярким примером является сотрудничество с нашим предприятием «СветлогорскХимволокно». В рамках сотрудничества и реализации ряда проектов государственной программы инновационного развития нашим Институтом химии новых материалов разработана технология получения нового горючестойкого волокна «Арселон», которое сегодня уже используется нашим Министерством чрезвычайных ситуаций. Это крайне важно, потому что это обеспечение безопасности тех людей, которые работают в условиях огня. Создание для них специализированных костюмов на основе отечественного сырья – это очень важная задача. Ольга Коршун:

То есть этот материал в воде не тонет, в огне не горит.

Андрей Иванец:

Да. Конечно, мы работаем и над созданием более узкоспециализированных продуктов. В этой связи у нас достаточно успешное сотрудничество с учеными из Российской Федерации. У нас уже разработана опытная технология по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков. Потому что в настоящее время необходимая глубина нефти не может достигаться в том числе за счет этого тяжелого нефтяного остатка, который идет в последующем на гудрон, на асфальтобетонные покрытия. Разработка каталитической технологии переработки вот этих остатков в соответствующие продукты с высокой добавленной стоимостью – эта задача тоже сейчас активно нами прорабатывается.

Ольга Коршун:

Несмотря на то, что у нас ведется большая научная работа, наукоемкость ВВП нашей страны достаточно низкая. Этот показатель не достигает даже одного процента, хотя в развитых странах он превышает иногда и два процента. Сможем ли мы поднять этот показатель? Если он будет достигать одного процента, как это отразится на нашей экономике и на жизни обычных людей? Мы это почувствуем?