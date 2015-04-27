Il Volo – представители Италии на Евровидении-2015

Il Volo (в переводе "полет") – итальянское поп-оперное трио, в состав которого входят баритон Джанлука Джинобле и теноры Пьеро Бароне и Иньяцио Боскетто. Джанлуке и Иньяцио по 20 лет, Пьеро 21 год.
Il Volo (в переводе "полет") – итальянское поп-оперное трио, в состав которого входят баритон Джанлука Джинобле и теноры Пьеро Бароне и Иньяцио Боскетто. Джанлуке и Иньяцио по 20 лет, Пьеро 21 год.
Исполнители познакомились в 2009 году во время итальянского телевизионного талант-шоу "Ti lascio una canzone", где каждый из них был самостоятельным участником конкурса.
Джанлука Джинобле выиграл конкурс, исполнив песню Андреа Бочелли "Il mare calmo della sera". Во время конкурса продюсеры шоу выбрали трех певцов для совместного исполнения неаполитанской песни "O sole mio". После конкурса ребята решили продолжить работать вместе, группа получила название «Il Volo».
«В нашей группе три разных голоса, три разных характера, два тенора и один баритон. Каждый из нас вносит в исполнение нашей песни что-то свое, особенное и уникальное. С самого ее начала и до самого конца. Наша сила заключается в том, как мы поем все вместе, в единой гармонии, и мы считаем, что именно это может выделить нас на фоне других конкурсантов».
В 2010 году Il Volo выпустили в Италии одноименный дебютный альбом, который поднялся до 6-й строчки в итальянском альбомном чарте и достиг платинового статуса. Группа продолжает давать концерты, а также записывает сборник песен и второй студийный альбом.
На "Евровидении" трио представит композицию "Grande Amore" (Большая любовь).
"Она о любви, такой как ее видят три 20-летних парня, ведь ощущение любви в 20 лет отличается от более старшего возраста. Песня с простым текстом, легким для всех. Но эта песня и о глобальной, мировой любви, учитывая ситуацию в мире, как говорил даже Папа Римский, мы должны нести больше любви, миру надо больше любви и мира, и мы ею, хоть небольшой, но поделимся".
Видеоклип на песню уже посмотрели более 20 миллионов раз. "Мы так классно сами повеселились во время его съемок, что мы очень рады тому, что и зрителям понравился полученный результат!".
Песня и видеоклип на нее в Италии порадил несколько десятков пародий. "Это же прекрасно!", – считает Джанлука. "Мы считаем очень забавным, когда люди начинают копировать или подражать нам. Это означает то, что мы действительно успешны, известны, поэтому наше отношение к этим пародиям самое положительное!".
Почему Евровидение важно для вас?
Евровидение – это великолепная возможность для нас расширить свою узнаваемость, и вновь вернуться в Европу с нашей новой музыкой, с хитом «Grande Amore»! Множество поклонников со всех стран Европы с нетерпением ждут нашего выступления, и это очень мотивирует нас!
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