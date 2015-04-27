Il Volo – представители Италии на Евровидении-2015

Il Volo (в переводе "полет") – итальянское поп-оперное трио, в состав которого входят баритон Джанлука Джинобле и теноры Пьеро Бароне и Иньяцио Боскетто. Джанлуке и Иньяцио по 20 лет, Пьеро 21 год.

Исполнители познакомились в 2009 году во время итальянского телевизионного талант-шоу "Ti lascio una canzone", где каждый из них был самостоятельным участником конкурса.

В 2010 году Il Volo выпустили в Италии одноименный дебютный альбом, который поднялся до 6-й строчки в итальянском альбомном чарте и достиг платинового статуса. Группа продолжает давать концерты, а также записывает сборник песен и второй студийный альбом.

«В нашей группе три разных голоса, три разных характера, два тенора и один баритон. Каждый из нас вносит в исполнение нашей песни что-то свое, особенное и уникальное. С самого ее начала и до самого конца. Наша сила заключается в том, как мы поем все вместе, в единой гармонии, и мы считаем, что именно это может выделить нас на фоне других конкурсантов».

На "Евровидении" трио представит композицию "Grande Amore" (Большая любовь).

"Она о любви, такой как ее видят три 20-летних парня, ведь ощущение любви в 20 лет отличается от более старшего возраста. Песня с простым текстом, легким для всех. Но эта песня и о глобальной, мировой любви, учитывая ситуацию в мире, как говорил даже Папа Римский, мы должны нести больше любви, миру надо больше любви и мира, и мы ею, хоть небольшой, но поделимся".

Видеоклип на песню уже посмотрели более 20 миллионов раз. "Мы так классно сами повеселились во время его съемок, что мы очень рады тому, что и зрителям понравился полученный результат!".

Песня и видеоклип на нее в Италии порадил несколько десятков пародий. "Это же прекрасно!", – считает Джанлука. "Мы считаем очень забавным, когда люди начинают копировать или подражать нам. Это означает то, что мы действительно успешны, известны, поэтому наше отношение к этим пародиям самое положительное!".

Почему Евровидение важно для вас?

Евровидение – это великолепная возможность для нас расширить свою узнаваемость, и вновь вернуться в Европу с нашей новой музыкой, с хитом «Grande Amore»! Множество поклонников со всех стран Европы с нетерпением ждут нашего выступления, и это очень мотивирует нас!

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