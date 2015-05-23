Тренд или плагиат: платья-экраны, которые были использованы еще до Полины Гагариной
Новости России. Платье представительницы России на «Евровидении-2015» Полины Гагариной наделало немало шума за время конкурса. Пока исполнительница готовилась к выступлению на главной концертной площадке Австрии, в социальных сетях ни на день не утихали споры о наряде вокалистки.
Полина Гагарина. Выступление на сцене «Евровидения»
Напомним, как только Гагарина представила платье и номер для «Евровидения», на ее хрупкие плечи обрушился шквал критики: мол, наряд скопирован у западной поп-дивы Дженнифер Лопес. Интернет-пользователи обвинили певицу и авторов ее номера в плагиате: многим он напомнил выступление Дженнифер Лопес весной этого года на шоу American Idol. На подол платья Лопес проецировались узоры и фрагменты из анимационного фильма «Дом», песню к которому она и исполнила.
Дженнифер Лопес на шоу American Idol
Чуть позже в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава российской делегации на «Евровидении» Юрий Аксюта прокомментировал ситуацию, заявив, что белое платье-экран – идея его и режиссера номера Алексея Голубева.
Юрий Аксюта:
Идея была моя и режиссера Алексея Голубева, которого я пригласил помогать делать номер для Полины. Платье Дженнифер Лопес – проекционное. Оно фактически сливалось со сценой. У нас это просто белое платье с длинным шлейфом, подолом. Оно больше ассоциируется с венскими балами.
Полина Гагарина. Выступление на сцене «Евровидения»
Как справедливо отметила сама Гагарина, Лопес – не первая, кто выступал в платьях с проекциями. И здесь Полина Сергеевна права.
Денис Наливка, дизайнер (Беларусь):
Платье-экран – это велосипед, который изобрели уже давно, но патента на него нет. Так, на показе российского модельера Алены Ахмадуллиной в 2010 году, которая показала захватывающее зрелище с двойной проекцией: анимация и декорации на заднике плюс проекция одежды на моделях-экранах.
Только на песенном конкурсе «Евровидение» проекция на нарядах была использована как минимум дважды. В 2012 году Сабина Бабаева, представительница Азербайджана на «Евровидении», использовала платье в качестве экрана для проекций. Победу наряд девушке не принес, ее композиция When The Music Dies разместилась на 4-м месте в финале.
Представительница Азербайджана Сабина Бабаева, выступление на «Евровидении-2012»
Кстати, тогда, в 2012-м азербайджанская сторона, принимающая конкурс, заявила, что оригинальное платье, которое является элементом специального технологического эффекта, показано на сцене конкурса «Евровидение» впервые.
Представительница Азербайджана Сабина Бабаева, выступление на «Евровидении-2012»
В следующем году видеопроекцию на платье использовали в постановке номера молдаванки Алены Мун. Наряд девушки во время исполнения ею драматической баллады и полыхал огнем, и светился разными цветами. Кстати, изначально, безо всяких проекций, платье было белого цвета. Увидев проекцию на платье Дженнифер Лопес, Алена Мун не стала заявлять, что звезда скопировала у нее наряд. «Да, это не ново, но все равно красиво», – написала молдавская певица на своей странице в социальной сети.
Представительница Молдавии Алена Мун, выступление на «Евровидении-2013»
В том же 2013 году к платью-проекции прибегли и за пределами «Евровидения». Во время церемонии «Грэмми» американская певица Кэрри Андервуд появилась на сцене в роскошном белом атласном платье. Во время ее выступления на платье вырисовывались узоры, «порхали» бабочки, «росли» розы и «проносилось» северное сияние.
Кэрри Андервуд, выступление на церемонии «Грэмми-2013»
«Гагарина украла идею у Лопес? Глупости! Лолита выступала с подобной идеей много лет назад. Платье тогда играло роль экрана, на подол проецировалось трогательное видео», – отмечают в социальных сетях защитники Полины Гагариной.
И вправду. Лолита обратилась к проецированию изображения на платье еще четыре года назад во время исполнения композиции «Моя любовь» (смотрите видео). Стало быть, еще до Сабины Бабаевой и Алены Мун. И Лопес действительно не является первооткрывателем.
Денис Наливка, дизайнер (Беларусь):
Лолита прибегла к этому трюку еще в 2011 году во время шоу «Господин Мюзикл». На наряд певицы транслировались романтические картинки с целующимися людьми.
Лолита исполняет композицию «Моя любовь». Год 2011
Полина Гагарина, представительница России на конкурсе «Евровидение-2015» (своим подписчикам в социальных сетях):
Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист. Для меня очень важна поддержка, а не «найди 10 отличий». Критика важна, я ее даже люблю, она меня стимулирует, но только конструктивная и по делу!
Полина Гагарина. Выступление на сцене «Евровидения»
Белоснежное платье со шлейфом, на которое потребовалось 20 метров шелкового шифона, специально для конкурса «Евровидение» Полине Гагариной сшил известный российский дизайнер Александр Терехов. Конкурсная композиция A million voices в исполнении Гагариной прозвучит сегодня со сцены Wiener Stadthalle. В ночь с субботы на воскресенье и станет известно имя исполнителя, который увезет домой Хрустальный микрофон – главный трофей этого песенного форума.