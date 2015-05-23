Тренд или плагиат: платья-экраны, которые были использованы еще до Полины Гагариной

Новости России. Платье представительницы России на «Евровидении-2015» Полины Гагариной наделало немало шума за время конкурса. Пока исполнительница готовилась к выступлению на главной концертной площадке Австрии, в социальных сетях ни на день не утихали споры о наряде вокалистки.



Полина Гагарина. Выступление на сцене «Евровидения»

Напомним, как только Гагарина представила платье и номер для «Евровидения», на ее хрупкие плечи обрушился шквал критики: мол, наряд скопирован у западной поп-дивы Дженнифер Лопес. Интернет-пользователи обвинили певицу и авторов ее номера в плагиате: многим он напомнил выступление Дженнифер Лопес весной этого года на шоу American Idol. На подол платья Лопес проецировались узоры и фрагменты из анимационного фильма «Дом», песню к которому она и исполнила.



Дженнифер Лопес на шоу American Idol

Чуть позже в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава российской делегации на «Евровидении» Юрий Аксюта прокомментировал ситуацию, заявив, что белое платье-экран – идея его и режиссера номера Алексея Голубева. Юрий Аксюта:

Идея была моя и режиссера Алексея Голубева, которого я пригласил помогать делать номер для Полины. Платье Дженнифер Лопес – проекционное. Оно фактически сливалось со сценой. У нас это просто белое платье с длинным шлейфом, подолом. Оно больше ассоциируется с венскими балами.



Полина Гагарина. Выступление на сцене «Евровидения»

Как справедливо отметила сама Гагарина, Лопес – не первая, кто выступал в платьях с проекциями. И здесь Полина Сергеевна права. Денис Наливка, дизайнер (Беларусь):

Платье-экран – это велосипед, который изобрели уже давно, но патента на него нет. Так, на показе российского модельера Алены Ахмадуллиной в 2010 году, которая показала захватывающее зрелище с двойной проекцией: анимация и декорации на заднике плюс проекция одежды на моделях-экранах. Только на песенном конкурсе «Евровидение» проекция на нарядах была использована как минимум дважды. В 2012 году Сабина Бабаева, представительница Азербайджана на «Евровидении», использовала платье в качестве экрана для проекций. Победу наряд девушке не принес, ее композиция When The Music Dies разместилась на 4-м месте в финале.

Представительница Азербайджана Сабина Бабаева, выступление на «Евровидении-2012»

Кстати, тогда, в 2012-м азербайджанская сторона, принимающая конкурс, заявила, что оригинальное платье, которое является элементом специального технологического эффекта, показано на сцене конкурса «Евровидение» впервые.



Представительница Азербайджана Сабина Бабаева, выступление на «Евровидении-2012»

В следующем году видеопроекцию на платье использовали в постановке номера молдаванки Алены Мун. Наряд девушки во время исполнения ею драматической баллады и полыхал огнем, и светился разными цветами. Кстати, изначально, безо всяких проекций, платье было белого цвета. Увидев проекцию на платье Дженнифер Лопес, Алена Мун не стала заявлять, что звезда скопировала у нее наряд. «Да, это не ново, но все равно красиво», – написала молдавская певица на своей странице в социальной сети.

Представительница Молдавии Алена Мун, выступление на «Евровидении-2013»

В том же 2013 году к платью-проекции прибегли и за пределами «Евровидения». Во время церемонии «Грэмми» американская певица Кэрри Андервуд появилась на сцене в роскошном белом атласном платье. Во время ее выступления на платье вырисовывались узоры, «порхали» бабочки, «росли» розы и «проносилось» северное сияние.



Кэрри Андервуд, выступление на церемонии «Грэмми-2013»

«Гагарина украла идею у Лопес? Глупости! Лолита выступала с подобной идеей много лет назад. Платье тогда играло роль экрана, на подол проецировалось трогательное видео», – отмечают в социальных сетях защитники Полины Гагариной. И вправду. Лолита обратилась к проецированию изображения на платье еще четыре года назад во время исполнения композиции «Моя любовь» (смотрите видео). Стало быть, еще до Сабины Бабаевой и Алены Мун. И Лопес действительно не является первооткрывателем. Денис Наливка, дизайнер (Беларусь):

Лолита прибегла к этому трюку еще в 2011 году во время шоу «Господин Мюзикл». На наряд певицы транслировались романтические картинки с целующимися людьми.



Лолита исполняет композицию «Моя любовь». Год 2011

Полина Гагарина, представительница России на конкурсе «Евровидение-2015» (своим подписчикам в социальных сетях):

Правами на белый цвет платья не обладает ни один артист. Для меня очень важна поддержка, а не «найди 10 отличий». Критика важна, я ее даже люблю, она меня стимулирует, но только конструктивная и по делу!



Полина Гагарина. Выступление на сцене «Евровидения»