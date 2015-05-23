Telegraph: Полина Гагарина может выдернуть ковер из-под ног фаворитов

В списках одной из крупнейших британских букмекерских контор William Hill российская певица Полина Гагарина с песней A Million Voices находится на втором месте. В лидерах – швед Монс Зелмерлев с песней Heroes. Третье место букмекеры отдают Италии, на четвертом находится Австралия, замыкает пятерку Эстония.

На сцену Wiener Stadthalle в Вене выйдут 27 конкурсантов. Финальное шоу обещает стать самым длинным в истории «Евровидения».

Новости Австрии. Победитель 60-го международного песенного конкурса «Евровидение» определится в ночь с субботы на воскресенье.

Как пишет британское издание Telegraph, Гагарина «может просто выдернуть ковер из-под ног предыдущих фаворитов».

Telegraph:

Как только певица, потрясающе красивая Полина Гагарина, вышла на сцену в своем огромном светящемся белом платье и взяла высокие ноты, воспарившие над переполненным залом в полуфинале конкурса, букмекеры сообщили о повышении ставок на ее победу.

Россия в финале выступит под 25-м номером. По мнению музыкальных критиков, это повышает шансы на успех.