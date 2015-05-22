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Эстония на «Евровидении-2015»: Последними быть не хочется, а все остальное уже нормально!

22 мая 2015 16:34
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Новости Австрии. Эстонский дуэт Стига Ряста и Эллины Борн выступит в финале «Евровидения-2015» под номером 4. Считается, что выступать в начале – не самый хороший расклад даже для одних их фаворитов конкурса: участников 27, и к моменту зрительского голосования выступление может просто стереться из памяти аудитории. Но делегацию Эстонии этим уже не напугаешь!

Стиг Ряста, конкурсант из Эстонии:
Я даже думал, что мы просто не сможем вернуться домой, если не выйдем в финал. Теперь уже, что бы ни случилось, домой, в Эстонию, можно возвращаться со спокойной душой!

Март Нормет, глава делегации от Эстонии:
Самый важный этап пройден, дальше, скорее, лотерея. Трудно сказать, что будет в финале. Скажем так: последними быть не хочется, предпоследними тоже, а выше уже нормально!

Тем временем, в котировках букмекеров эстонский дуэт с переменным успехом занимает 5-6 позицию.

А, например, многолетний генеральный продюсер «Евровидения» из личного опыта предсказывает Стигу и Эллине и вовсе второе место, резервируя первое для шведа Монса Зелмерлева. «В то же время, анализируя финал и формируя свои предпочтения, следует обратить внимание на Россию, Италию, Австралию, Азербайджан, Израиль, Бельгию и Грузию», комментирует он телеканалу ETV

И действительно, может ли порядковый номер выступления в финале изменить мнение истинных поклонников «Евровидения», которые живут конкурсом месяцами, а не двумя-тремя часами гранд-шоу? Люди, которые голосуют и несут деньги в букмекерские конторы, заранее знакомятся с участниками – их песнями, клипом, а позже и репетициями.

Эстония на «Евровидении-2015»: Последними быть не хочется, а все остальное уже нормально! -1

Песню для Евровидения написал Стиг.

Стиг Ряста, конкурсант (Эстония):
«Goodbye to yesterday» была написана несколько лет назад, когда я просто импровизировал на гитаре в своей комнате. Я смог сыграть припев, и сразу же стало ясно, что петь её необходимо исключительно дуэтом. Позже я подумал, что эта песня идеальна для нас обоих. Это – песня о взаимоотношениях двух людей, и я думаю, что многие смогут соотнести себя с ее текстом.

Песня и клип для «Евровидения» – о сложных взаимоотношениях людей, которые из-за ссор и разногласий расстаются… или нет?

Эстония на «Евровидении-2015»: Последними быть не хочется, а все остальное уже нормально! -4

Смогут они сказать размолвкам «Goodbye to yesterday» или нет?

Хиндрек Мазик, режиссер видеоклипа:
У нас сюжет с открытым концом, который позволяет зрителям додумываться, что будет с героями в дальнейшем.

Видео на песню получилось в традициях лучших эпизодов голливудских фильмов «Роковое влечение» и «Основной инстинкт».

Атмосфера напряженная и мрачная. Здесь все, что любит зритель: красивая девушка, рассудительный мужчина, любовь и ненависть, кровь, ножи и автомобили.

Эстония на «Евровидении-2015»: Последними быть не хочется, а все остальное уже нормально! -7

Смотрите видео!

# Музыка # Евровидение 2015

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