Номер как у Бейонсе? Шведа Монса Зелмерлева обвинили в плагиате за номер на «Евровидении»

Новости Австрии. Не успел швед Зелмерлев выступить в полуфинале песенного конкурса «Евровидение», а его уже обвинили в плагиате. Причем язвительные комментарии прозвучали со стороны поклонников американской певицы. «Номер Heroes Зелмерлева – копия Run The World Бейонсе», – пишут в социальных сетях.



Монс Зелмерлев





Бейонсе



Поклонники американской певицы уверены, что творческую команду, создавшую евровзийный номер для Монса Зелмерлева, вдохновило давнее выступление Бейонсе. С номером Run The World Бейонсе произвела фурор на премии BillBoard Awards в 2011-м году.

Поклонники «пошагово» сравнили номер американской звезды и шведского исполнителя. Вместо рисованных человечков за спиной Бейонсе – ее анимированные копии. У обоих в номерах вырастают крылья за спиной. У обоих картинка на мониторе оживает. Сихронный танец Монса с анимационными персонажами, синхронный танец Беонсе и армии ее копий. «Даже в конце выступления музыканты одинаково поднимают руку», – возмущаются фанаты.



Бейонсе





Монс Зелмерлев





Бейонсе





Монс Зелмерлев

«Если очень захотеть, можно найти плагиат в каждом выступлении, и не только на Евровидении», – в противовес замечают другие.

«Кто-то чем на кого-то похож», – и вправду не новая тема. «Номер россиянина Алексея Воробьева один в один как у шведа Эрика Сааде», – писали во время «Евровидения-2011». А платье Полины Гагариной точь-в-точь как у Дженнифер Лопес – это буквально тема номер один на конкурсе этого года (подробнее здесь).



Плагиат и заимствования неизменно сопровождают международный конкурс песни «Евровидение». Об этом, как раз в 2011 году, говорил российский музыкальный критик Артур Гаспарян.



Артур Гаспарян, музыкальный критик (в интервью РИА Новости):

В этом нет никакой трагедии, это абсолютно нормальная, вечная история, которая была, есть и будет существовать столько же, сколько сам конкурс «Евровидение». Это происходит каждый год, и ничего нового в этом нет. В этом даже есть определенный ежегодный фан-развлечение, когда огромное количество людей, следящих за конкурсом «Евровидение», начинают выискивать и вычислять, где какие аллюзии, подозрения на заимствования и плагиат. Это превращается в занимательную медийную игру.





Монс Зелмерлев

Тем временем, Монс Зелмерлев является главным претендентом на победу в «Евровидении-2015». Швед вырвался в фавориты несколько месяцев назад, букмекеры уже не сомневаются в его триумфе. Монс говорит, что в номере и постановке уверен на все 100%.

28-летний Зелмерлев признается, что очень рад тому, как песню воспринимают зрители и слушатели во всем мире. Шведская команда уверена, что рисованный человечек в номере Монса буквально влюбил в себя евровизийных фанатов.



