Евровидение-2014. 6 мая в Дании пройдет первый полуфинал. Список и порядковые номера участников

Новости Дании. Вечером 6 мая в Копенгагене (Дания) пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2014».

На сцене выступят 16 конкурсантов, и только 10 из них посчастливится пройти в финал.

Первым на сцену выйдет представитель Армении Арам MP3. Затем последуют выступления латвийской группы Aarzemnieki, эстонской исполнительницы Тани, Санны Нильсен из Швеции, исландской группы Pollaponk и певицы Херси из Албании. Следующими на сцену выдут участницы конкурса от России сестры Анастасия и Мария Толмачевы.



Диляра Кязимова из Азербайджана, украинка Мария Яремчук, Аксель Ирсу из Бельгии, Кристина Скарлат из Молдовы, Валентина Монетта из Сан-Марино, португальская исполнительница Сузи, нидерландский дуэт The Common Linnets, Сергей Четкович из Черногории и венгр Андраш Каллаи.

Напомним, за первое место участники будут соревноваться на сцене концертного зала B&W, которая поражает невероятными спецэффектами. Кстати, по замыслу организаторов, площадка построена в виде корабля. На ней установлен светодиодный экран длиной 100 м и высотой 13 м, который показывает трехмерное изображение.

Порядковые номера участников первого полуфинала!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая).

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Явным фаворитом этого полуфинала и букмекеры, и поклонники «Евровидения» считают Арама МР3 из Армении. Смотрите клип на его евровизийную песню!

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!