Гитлер говорил: если бы в войсках вермахта был такой главнокомандующий, как Жуков, то они победили бы в войне

Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

Казимир Чарапковский, председатель совета Минской областной организации ветеранов: Его противники, которые хвастались своим происхождением, бароны, герцоги, которые заканчивали базовые школы, академии, кадетские корпуса, и в этом и заключается величие этого человека, что он побил вот этих фон Боков, Лейбов и так далее.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Иногда говорят, может, это легенда красивая, конечно же, что слова якобы принадлежат самому Гитлеру. Он говорит о том, что если бы был такой командующий, как Жуков, в войсках вермахта, то, естественно, война завершилась бы победой для них. Это, конечно же, такая красивая пафосная фраза, возможно, тем не менее это действительно знаковая фигура для нас.