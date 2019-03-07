Закулисье финала нацотбора на «Евровидение-2019»: эмоции участников накануне выступлений

Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы состоится поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке, где определится, какой артист не оставит никаких шансов конкурентам и поедет на «Евровидение», сейчас находится наш корреспондент Кристина Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

Всего выступят десять претендентов, среди которых не только белорусы – есть конкурсанты из Нигерии и Швеции. Майкл Соул, который выступит сегодня первым, в 2017 году был бэк-вокалистом у NaviBand. А группа «Провокация», кстати, дошла до финала второй раз. Некоторые участники отбора на конкурс рассказали, в каком же они настроении накануне выступления.

Эммануэль Имагбе, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:

Отдыхаю, слушаю музыку, просто отдыхаю, расслабляюсь. Ничего не хочу думать, не хочу волноваться.



Себастиан Рос, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:

Здесь работает отличная команда. Мне всё нравится: и свет, и звук – шикарно! Конечно, немного переживаю, но я счастливый человек, потому что могу выступать здесь и бороться за участие на «Евровидение».

Napoli, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:

Настроение шикарное, боевое. Прекрасные условия для работы. Мы попробовали свет, звук – абсолютно всё. Хочу сказать, что мы здесь сегодня живем, не только сегодня, но и со вчерашнего дня. Я думаю, что для каждого участника были созданы прекрасные условия для того, чтобы сегодня на финале выступить и блеснуть. 113 исполнителей из 16 стран – это рекордное количество – хотели представить нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Но только десятку лучших из них сегодня ожидают настоящие музыкальные баталии.

Как будут выбирать сегодня счастливчика – настоящее ноу-хау для проекта. Так, выбирать его будут члены профессионального жюри без учета мнений телезрителей, то есть отдельного голосования для телезрителей не будет. Свои оценки жюри огласит публично, сразу после выступления каждого артиста. Какие же сюрпризы нас ждут сегодня, расскажет хореограф-постановщик конкурса.