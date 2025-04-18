Маршал Жуков тесно связан с белорусской землёй – вот несколько фактов из его биографии
Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.
История вклада Георгия Жукова в проекте «Символы Победы» на СТВ.
В 1918 году Георгий Константинович вступает в Красную армию. С 1922 года по 1939-й прошел ступени военной карьеры от командира эскадрона до командира корпусом. В этот период имя полководца тесно связано с белорусской землей. Землей, которую спустя несколько лет будет отважно защищать от фашистской нечисти.
Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Ведь еще до войны, с 1926 по 1931 год, он преподавал допризывное дело у нас в БГУ. Видите, как бывает, еще до начала Великой Отечественной войны переплетается судьба человека. Затем он активно участвует в освобождении нашей республики в ходе операции «Багратион». То есть, конечно же, для нас эта персона незабываемая, мы помним. В Минске есть проспект Жукова в честь этого важного военачальника. Есть школы, которые названы в честь этого полководца. В целом память действительно жива.
На белорусской земле полководца Жукова помнят и почитают. Его имя связано с окончательным освобождением территории Беларуси, в период которого Георгий Константинович координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Тягостное впечатление на маршала произвел освобожденный Минск. В своих мемуарах он писал: «Семь лет я командовал полком в Минске. Хорошо знал каждую улицу, все важнейшие постройки, мосты, парки, стадионы и театры. Теперь все лежало в руинах, на месте жилых кварталов остались пустыри, покрытые грудами битых кирпичей и обломков».
Кстати, в последний раз уже министр обороны СССР Георгий Константинович Жуков посетил Минск в 1955 году во время крупного тактического учения. Встречали его с особым уважением и гордостью.
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