Маршал Жуков тесно связан с белорусской землёй – вот несколько фактов из его биографии

Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. История вклада Георгия Жукова в проекте «Символы Победы» на СТВ. В 1918 году Георгий Константинович вступает в Красную армию. С 1922 года по 1939-й прошел ступени военной карьеры от командира эскадрона до командира корпусом. В этот период имя полководца тесно связано с белорусской землей. Землей, которую спустя несколько лет будет отважно защищать от фашистской нечисти.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Ведь еще до войны, с 1926 по 1931 год, он преподавал допризывное дело у нас в БГУ. Видите, как бывает, еще до начала Великой Отечественной войны переплетается судьба человека. Затем он активно участвует в освобождении нашей республики в ходе операции «Багратион». То есть, конечно же, для нас эта персона незабываемая, мы помним. В Минске есть проспект Жукова в честь этого важного военачальника. Есть школы, которые названы в честь этого полководца. В целом память действительно жива.