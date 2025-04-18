Поставили задачу использовать белорусские сиденья – Геннадий Свидерский о курсе на локализацию в «БЕЛДЖИ»
С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
Опасения брать китайское – уже сломанный стереотип. Машина с мировым именем, а еще и с белорусской начинкой покоряет автомобильный рынок. Сейчас у предприятия курс на локализацию. Найдены отечественные поставщики комплектующих и материалов. Наша конечная цель – технологическая независимость.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Нужно обеспечить двуединую задачу: чтобы машина не стала дороже и чтобы машина не стала хуже. Например, «Белшина» – стабильные производители шинной продукции, поэтому выполняют эти заказы и по нашим требованиям. Здесь локализация уже завершена, мы успешно применяем продукцию «Белшины», и наши покупатели довольны этой продукцией.
Есть также в Бресте аккумуляторный завод, и мы применяем аккумуляторы из Бреста, и это тоже нормальное действие, при котором они дают конкурентоспособную цену.
Геннадий Свидерский:
У нас действует, согласно декрета Президента, единая промышленная политика в Союзном государстве, поэтому для нас локализацией являются и поставки российских заводов. В этой кооперации, я думаю, тоже есть ключ к обеспечению конкурентоспособности, окупаемости этих проектов.
Если посмотреть на стекла наших автомобилей, это российское производство, то есть они успешно его осуществляют. Я думаю, что это сотрудничество и дальше будет развиваться. От наших российских коллег из Красноярска получаем диски для наших машин. Это литые алюминиевые диски.
Геннадий Свидерский:
Есть и наши собственные действия на заводе. В прошлом году мы вместе с китайским инвестором на площадях завода организовали производство крупногабаритных деталей из пластмассы – это бамперы для наших автомобилей. На этот год поставили себе задачу локализовать сиденья. То есть это тоже крупногабаритные детали. Думаю, что в этом году мы этот вопрос закончим и будем использовать локализованные сиденья.
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