Евровидение-2013. По каким правилам определят победителя в этом году?

Новости Швеции. Считанные часы остаются до главного музыкального события, конкурса «Евровидение». Накануне, 13 мая, в Malmo Arena прошла генеральная репетиция для жюри конкурса. Это значит, что члены жюри уже приняли решение. Телезрители смогут отдать свои голоса уже сегодня во время телефонного голосования после прямой трансляции полуфинала 14 мая.

Напомним, в этом году несколько изменились правила «Евровидения»: распределение оценок и, соответственно, мест начнется с 24-х баллов, а не с 10-ти, как раньше, с последовательным уменьшением на 1 балл. Это нововведение позволит объективно учесть голос каждого зрителя.

Как показывает практика, страны-участницы голосуют за соседей. По мнению продюсеров с новыми правилами этой тенденции пришёл конец. Позитивно новость воспринял и Филипп Киркоров, артист, знающий толк в «Евровидении».



Филипп Киркоров, певец, продюсер (запись в Twitter):

На «Евровидении 2013» жёстко изменили правила голосования! Сделано специально, чтобы прекратить «бабка за дедку, детку за репку»! Молодцы.

За всю историю «Евровидения» (а это 58 лет!) правила проведения конкурса менялись несколько раз. Правда, требования к странам, конкурсантам и распределению голосов оставались неизменными. Больше всего корректив внесено в этом, 2013 году.

Изменения коснулись и порядка выступления артистов на конкурсе. Если ранее порядок выступления устанавливался посредством жеребьёвки, то в этом году продюсеры с участием руководителя конкурса Яна Ола Санда самостоятельно определили порядок, в каком артисты выступят на евровизийной сцене.

Музыканты и продюсеры артистов, участвующих в конкурсе, восприняли эту новость неоднозначно. Что закономерно, жеребьёвка – дело случая. Телезрители не раз сетовали: «Середину полуфинала/финала не помню, заснул с пультом в руке, слишком нудно». Продюсеры «Евровидения» постарались учесть и этот момент: не дать телезрителям уснуть у экранов своих телевизоров. Так, например, в первом полуфинале фольклорная композиция датчанки Эммели де Форест, после неё – лирическая «What If» россиянки Дины Гариповой, затем проникновенная «Gravity» украинки Златы Огневич. И, наконец, сложная музыка с большим количеством аккордов, совсем не похожая на те композиции, которые обычно побеждают на «Евровидении» от голландской певицы Анук.

Юрий Аксюта, российский музыкальный продюсер:

Жеребьёвка – это слепая удача, случай, с одной стороны. А вот продюсерам шоу построить это самое шоу легче. Я как музыкальный продюсер могу сказать, что я по-своему как-то выстроил бы порядок выступлений: ритмичные песни, медленные песни. Но появляется колоссальная проблема: те, кто пройдёт из полуфиналов в финал будут довольны подобной расстановке сил. А те, кто не пройдут, будут считать, что не туда поставили. Или «моя песня была сильнее, чем предыдущая!». Мы, например, выступаем после Дании, и какое количество датчан будет присутствовать в зале – это минимум половина. Потому что ехать из Копенгагена в Мальмё буквально 20 минут.

Накануне конкурса в Мальмё продюсеры преподнесли истинным поклонникам конкурса подарок. На днях презентовали официальное приложение для мобильных телефонов, которое будет доступно пользователям операционных систем iOS и Android. Приложение позволит получать последние новости, фото и видео о конкурсе 365 дней в году, а также загружать песни участников «Евровидения-2013». Кроме того, с помощью приложения можно будет проголосовать за понравившегося участника, как во время полуфиналов, так и во время финала. Раньше голосовать можно было только с помощью телефонного звонка или sms-сообщения.

Ян Ола Санд, руководитель международного конкурса «Евровидение»:

Благодаря этому приложению конкурс «Евровидение» становится как никогда ближе к зрителям. Это совершенно новый формат просмотра и голосования!

Напомним, нашу страну на международном конкурсе «Евровидение» представит Алёна Ланская. На главной сцене «Евровидения» она исполнит песню о мистической планете «Solayoh». Жители Solayoh, по словам артистки, верят в чудеса, открыты и гостеприимны, поэтому даже и не знают, что такое серые будни (смотрите видео с репетиции на сцене «Malmo Arena»).