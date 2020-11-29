«Шла целых 6 лет». Как белоруска Алина Пехтерева готовилась к детскому конкурсу «Евровидение-2020»?

Новости Беларуси. В Польше проходит детское «Евровидение-2020», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.18-й международный форум из-за пандемии коронавируса впервые в истории проходит в дистанционном формате.





От Беларуси представлена Арина Пехтерева.

На прямой связи со студией Яна Шипко. Узнаем у нее все интересные детали.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас находимся в грин-руме, который создали в своей студии наши коллеги из Белтелерадиокомпании. Обычно на конкурсе «Евровидение» он общий, где собираются сразу все участники. В этом году конкурсанты – каждый в своей стране – ожидают результатов, следят за онлайн-трансляцией и готовятся выйти на связь по телемосту с ведущими.

Несмотря на дистанционный формат, в котором впервые проходит конкурс, азарт и волнение все-таки сохраняются, за которые так любят детское «Евровидение». В эти минуты наша участница Арина Пехтерева со своей командой. Выступление юной звездочки из Беларуси Европа увидела под пятым номером.

Вот так, словно целый мир, держала в своих руках Арина во время выступления. И это очень символично, ведь ее песня о самом главном в 2020 году – как объединить усилия в борьбе с пандемией. Для юных участников очень важно, что конкурс, несмотря на все препятствия, все-таки состоялся, хоть и в онлайн-формате. Арина мечтала о том, чтобы представить Беларусь на детском «Евровидении» целых шесть лет. И тема выступления нашей участницы перекликается с девизом конкурса «Move the world» – «Двигай мир».

Мы пообщались с Ариной и ее командой накануне, буквально за несколько минут до начала конкурса. Что говорит сама участница об эмоциях финального дня, и какой месседж она пытается донести до слушателя в своей песне?

Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:

Честно говоря, немного волнительно, потому что это очень важный день в моей жизни. Очень долго к нему шла, целых шесть лет. Каждый год готовилась к «Евровидению», шла к этому большому проекту, поэтому есть маленькое волнение. У нас пришла мысль песни, написать, что происходит сейчас в мире, и это была пандемия коронавируса. Песню мы написали именно о ней. Мы писали песню где-то месяц, аранжировку. За два месяца получилась такая чудесная песня.

Что нужно знать о нашей участнице? Арине 12 лет, она из Могилева и обладает поистине необыкновенным тембром, который слушатели узнают с первых нот. Также поражают технические возможности ее голоса – исполнить юная певица может все: от классики до рока. Кроме того, у нее уже есть опыт участия в крупных телевизионных проектах, как, например, российское шоу «Голос». Что рассказывает о подготовке к конкурсу педагог по вокалу?

Татьяна Галиновская, педагог по вокалу:

У Арины просто неповторимый тембр, она узнается, можно сказать, с первых нот любому слушателю. Это здорово. У нее большие технические возможности голоса, то есть, она может спеть от классики до рока. Она универсальная певица. А здесь она показала себя немножко с другой стороны, очень хорошо.

Алеся Ткаченок, хореограф-постановщик:

Моя задача была – не помешать, поэтому мы поставили чуть-чуть, пару маячков, которые говорят о драматургии песни. Это тяжелая история, но мы хотим, чтобы она была с надеждой.

Мы верим, что у нас все будет хорошо, и заключительные кадры нашего номера говорят о том, что свет прольется, все уляжется, все будет хорошо, мы победим проблему коронавируса и выйдем очень достойно.

Евровидение всегда был конкурсом телевизионным. Картинка, которую мы видим на экранах, очень важна, и в этом году она очень яркая. Атмосферу конкурса удалось сохранить. Участники даже все вместе появились на экранах в коллаже.

Организаторам даже удалось шагнуть за границы Европы – в выборе победителя мог поучаствовать житель любой точки планеты. Результаты зрительских голосов суммируют с оценками профессионального жюри.