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Купалье в Александрии: чем будут удивлять в 2023-м?

30 июня 2023 08:02
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шкловский район традиционно приглашает белорусов отметить Купалье вместе. Уже в следующую субботу, 8 июля, на берегу Днепра пройдут традиционные гулянья.

Купалье в Александрии: чем будут удивлять в 2023-м?-1

Гостей ждут выступления парашютистов, финал конкурса «Властелин села», дискотека с лазерным шоу. Также желающие смогут посоревноваться в собирании карт-пазлов на скорость и проверить свою физическую подготовку на спортивных площадках. Участие в празднике примут все регионы нашей страны и представители 19 регионов России. На красочных подворьях каждая область представит свои быт и культуру. А символ праздника в этот раз – оберег в виде летящего аиста. Площадки оформят, используя символику Беларуси и Союзного государства, дополнят логотипом Года мира и созидания.

Купалье в Александрии: чем будут удивлять в 2023-м?-4

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Александрийское поле является той уникальной площадкой, где мы можем увидеть то, на чем основывается наша культура, основывается наша самобытность. Конечно же, Александрия – это фудкорты, белорусская еда, белорусская кухня. Культура потребления пищи. Здесь также предприятия переработки – Могилевщины и других регионов Республики Беларусь. Мы увидим не новые, а, может быть, забытые, старые формы приготовления пищи, мяса на огне и так далее. Это все то, чем мы будем удивлять наших гостей и, может быть, самих себя.

Купалье в Александрии: чем будут удивлять в 2023-м?-7

Завершится праздник гала-концертом с участием звезд белорусской и российской эстрады. А небо традиционно раскрасит салют.

# Купалье # общество # Валерий Малашко # Фотофакт

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