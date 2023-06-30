Купалье в Александрии: чем будут удивлять в 2023-м?

Гостей ждут выступления парашютистов, финал конкурса «Властелин села», дискотека с лазерным шоу. Также желающие смогут посоревноваться в собирании карт-пазлов на скорость и проверить свою физическую подготовку на спортивных площадках. Участие в празднике примут все регионы нашей страны и представители 19 регионов России. На красочных подворьях каждая область представит свои быт и культуру. А символ праздника в этот раз – оберег в виде летящего аиста. Площадки оформят, используя символику Беларуси и Союзного государства, дополнят логотипом Года мира и созидания.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Александрийское поле является той уникальной площадкой, где мы можем увидеть то, на чем основывается наша культура, основывается наша самобытность. Конечно же, Александрия – это фудкорты, белорусская еда, белорусская кухня. Культура потребления пищи. Здесь также предприятия переработки – Могилевщины и других регионов Республики Беларусь. Мы увидим не новые, а, может быть, забытые, старые формы приготовления пищи, мяса на огне и так далее. Это все то, чем мы будем удивлять наших гостей и, может быть, самих себя.