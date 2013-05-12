Евровидение-2013. В Мальмё Ланская накормила гостей национальной вечеринки шоколадом и напоила вином

Новости Швеции. Белорусская вечеринка прошла сегодня ночью в Евроклубе шведского Мальмё. Наша делегация по традиции собрала много гостей, среди которых журналисты и участники конкурса.

В этом году организаторы решили покорить гостей не сценарием вечеринки, а изобилием промопродукции. Что, по сути, и получилось. Белорусы угощали пряниками, мармеладом, шоколадом, конфетами и… шведским вином. Напомним, фуру с белорусской водкой развернули на границе: таможенные пошлины оказались непосильными. Правда, продюсеры певицы подстраховались и перед отлётом в Мальмё раздали каждому участнику делегации по бутылке водки. Итого 28 бутылок.

"Комсомольская правда" в России (репортаж из Мальмё):

Участница от Беларуси Алёна Ланская – настоящая завидная невеста. 27-летняя красотка покорила тем, что привезла на конкурс платье за 10 000 евро. Наряд от греческого дизайнера Вреттоса Варватоса сверкает десятками тысяч кристаллами Сваровски и весит пять килограмм. Согласитесь, не каждая может в таком наряде петь и плясать! Также Алена и ее команда показали себя хлебосольными хозяевами – их вечеринка была самой “богатой” – не только поили и кормили, но и дарили вкуснейшие белорусские сладости. Еще бы водку подарили – но вот только задержали её на границе. Пришлось поить гостей пивом и вином, но никто сильно не расстроился.

На вечеринке белорусская делегация презентовала всю линейку промо-продукции. В этом году белорусы захватили с собой на «Евровидение» максимальное количество промо: более 50 наименований! 400 коробок зефира, 1000 коробок мармелада и драже, 1000 шоколадок «Алёнка», 400 коробок конфет, 500 флешек и столько же курток-ветровок. Кроме того, блокноты, кружки, майки.

Российская журналистка (запись в Twitter):

Белорусская делегация забавная! Приехали в Мальмё с мешками подарков: конфетами «коровка», мармеладом, пряниками!

Музыкальное сопровождение на национальной вечеринке, безусловно, было белорусским: прозвучали шесть ремиксов Алёны Ланской на конкурсную Solayoh, а также композиции белорусов-участников «Евровидения» прошлых лет.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Вечеринка – это возможность познакомить СМИ со своим творчеством, со своей страной. Часто просят: «Расскажите о Беларуси». И после наших рассказов просто загораются желанием приехать и увидеть наши озера, реки, наших людей, нашу чистоту, нашу европейскую страну. В этом году мы посчитали правильным изготовить максимально рациональную промопродукцию и привести из нашей страны самые востребованные за границей товары, продукты питания: шоколад, конфеты, зефир. В качестве подарков – промопапка с моими фотографиями и биографией, открытками, диском и флешкой, на которых записаны конкурсная песня на английском и русском языках, варианты ремиксов, видеоклип.

За всю историю белорусского участия в «Евровидении», что только не придумывали артисты. На белорусской вечеринке Анжелика Агурбаш встречала гостей салом и «гарэлкай», Руслан Алехно предлагал переодеться в фирменное нижнее бельё, Дима Колдун кормил колдунами, а Пётр Елфимов угощал мороженым и глазированными творожками. Алёна Ланская, к слову, предлагала собрать кубик-рубик Solayoh.

Ожидалось, что поддержать Ланскую в Мальмё прилетит Александр Рыбак. Но из-за болезни ему пришлось отказаться от участия в публичных мероприятиях. Во время своего последнего визита в Беларусь певец высказал мнение, что в этом году у Беларуси есть все шансы для того, чтобы попасть в десятку финалистов на «Евровидении».

Александр Рыбак, певец, победитель «Евровидения-2009» (в интервью TUT.BY):

В последние два года я следил за Беларусью в мире «Евровидения». Я очень рад, что сейчас от Беларуси мы отправляем хорошие песни. В прошлом году было неплохо. И сейчас у Алены по-настоящему хорошая песня. Думаю, что наконец-то Беларусь снова сможет попасть в десятку на «Евровидении». Мне это очень поможет, так как для следующего представителя от Беларуси на «Евровидения» я хочу сам написать песню.

На белорусскую вечеринку в Мальмё прилетел Георгий Колдун. «Георгий – специальный гость из Минска!» – отметила Ланская. Дата проведения вечеринки – 11 мая – совпала с номером, под которым Алёна будут выступать в полуфинале «Евровидения». Певица верит в то, что совпадение цифр не случайно.

Напомним, евровизийную «Solayoh», песню о планете, где живут добрые счастливые люди, Алёна Ланская споёт во время первого полуфинала, который пройдёт в Мальмё 14 мая. На евровизийной сцене Ланская появляется из двухметрового дискобола – сияющего шара, так называемого символа планеты Solayoh, о которой поёт артистка. Вторую часть выступления Алёна будет танцевать. Завершится номер белорусов фейерверками (смотрите видео с репетиции в Мальмё).