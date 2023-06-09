Инструкторов ВСУ из Голландии уволили за употребление наркотиков

Четверо голландских солдат, которые участвовали в программе подготовки украинских военнослужащих, были арестованы в английском городе Ньюкасл по обвинению в употреблении кокаина. Об этом сообщила газета Telegraaf, пишет РИА Новости.

Факт заключения инструкторов под стражу подтвердил их адвокат и Королевская военная полиция Нидерландов. В связи с инцидентом все военные были уволены, хотя они собираются обжаловать это решение.

Министерство обороны Нидерландов придерживается подхода нетерпимости к потреблению наркотических средств, так что военные, уличенные в подобных действиях, как правило, подлежат немедленному увольнению.

Голландские военнослужащие служили в 13-й бригаде легкой пехоты Королевской армии Нидерландов, которая находится в Великобритании для обучения украинских рекрутов в рамках программы «Интерфлекс». В августе 2022 года Нидерланды подключились к этой программе, а в 2023 году планируют обучить еще 400 украинских солдат.