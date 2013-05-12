Евровидение-2013. 12 мая в шведском Мальмё стартовало «Евровидение»

Новости Швеции. Официальное открытие 58-го международного песенного конкурса «Евровидение» состоится сегодня вечером в шведском Мальмё. Делегации из 39 стран-участниц пройдут по красной ковровой дорожке.

Организаторы пока держат в секрете информацию о том, что будет происходить во время церемонии открытия. Однако обещают, что зрелище станет незабываем как для участников, так и для зрителей. Мероприятие пройдет сразу в двух местах – официальная часть в опере, а вечеринка по случаю торжества – в «Евроклубе». К слову, на официальную часть журналистов не пустят. Такое требование выдвинули шведские продюсеры.

Несмотря на то, что официальное открытие состоится сегодня, городок Мальмё вот уже неделю как превратился в настоящую евровизийную столицу. С понедельника сюда пребывают делегации стран-участниц. А число журналистов, освещающих конкурс в этом году, похоже, станет рекордным. Аккредитовано около полутора тысяч представителей СМИ, и это ещё не все добрались до «Евровидения»! Напомним, полуфиналы состоятся 14, 16, финал – 18 мая.

Жизнь в Мальмё кипит не только днём, но и ночью. Конкурсанты почти сутками находятся в «Malmo Arena». Здесь проходят репетиции, в этом же комплексе пройдут полуфиналы и финал соответственно. Кстати, шведская арена рассчитана на 15 тысяч зрителей.

Ближе к ночи шведский «Евроклуб» становится площадкой для проведения национальных вечеринок стран-участниц. Собирать журналистов, участников и представителей делегации разны стран в одном месте и в одно время – стало для «Евровидения» доброй традицией. В ночь с 11 на 12 мая в «Евроклубе» прошла белорусская вечеринка. В этом году организаторы решили покорить гостей не сценарием вечеринки, а изобилием промопродукции. Что, по сути, и получилось. Белорусы угощали пряниками, мармеладом, шоколадом, конфетами и… шведским вином. Судя по отзывам, гости остались довольны.

Напомним, белорусская делегация находится в Мальмё уже неделю. За это время Алёна Ланская провела две репетиции на главной сцене «Евровидения» (смотрите видео). И если верить прогнозам букмекеров, Ланская пройдёт в финал конкурса. По данным некоторых букмекерских контор, Bet-at-home, например, белоруска не только пройдёт в финал конкурса, но и займёт там 7 место. Насколько верны прогнозы, узнаем 14 мая. В этот день состоится первый полуфинал, где белоруска Алёна Ланская споёт Solayoh под 11 номером.