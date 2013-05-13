Прямой эфир

Евровидение-2013. 13 мая прошла генеральная репетиция первого полуфинала «Евровидения»

13 мая 2013 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские флаги будут развиваться в зале Мальмё-арены в Швеции. Здесь в эти минуты проходит генеральная репетиция первого полуфинала «Евровидения», в котором 11-ой выступит белорусская участница Алёна Ланская.

Для многих гостей музыкального конкурса - это единственный шанс увидеть красочное шоу, потому что билеты на него стоили дешевле, а зрелище будет в точности повторять выступление артистов в полуфиналах.

Жюри выставляет оценки сегодня и их мнение будет влиять на общий балл артиста после голосования зрителей.

К слову, в пресс-центре составлен список приоритетов журналистов, и представители масс-медиа пророчат Алене Ланской шестое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Звезды # Музыка # Алена Ланская # Алёна Ланская

Другие новости рубрики

Все новости
Евровидение-2013. 12 мая в шведском Мальмё стартовало «Евровидение»
12 мая 2013 14:12

Евровидение-2013. 12 мая в шведском Мальмё стартовало «Евровидение»

Евровидение-2013. В Мальмё Ланская накормила гостей национальной вечеринки шоколадом и напоила вином
12 мая 2013 09:45

Евровидение-2013. В Мальмё Ланская накормила гостей национальной вечеринки шоколадом и напоила вином

Музыкальный балкон в Минской городской ратуше открыл новый сезон
11 мая 2013 14:39

Музыкальный балкон в Минской городской ратуше открыл новый сезон