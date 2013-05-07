Евровидение-2013. Как выглядят прогнозы за неделю до конкурса

Новости Швеции. Шведский Мальмё постепенно превращается в настоящую музыкальную столицу. Уже вчера, 6 мая, первые репетиции на евровизийной сцене провели конкурсанты из Австрии, Эстонии, Словении, Хорватии, Дании, России, Украины и Нидерландов. Всех секретов своих выступлений артисты пока не раскрывают. Одни продолжают демонстрировать непревзойдённые вокальные данные, другие в ноты упорно не попадают.

Журналисты отметили вокал россиянки Дины Гариповой. Как и обещали представители команды Гариповой, во время выступления девушка покоряет голосом. Никаких иллюминаций и фейерверков. На момент первой репетиции номер Дины выглядит так: певица стоит по центру сцены, на заднем фоне и по бокам расположены огромные круглые фонари, освещающие сцену оранжевым светом. Бэк-вокалисты в начале композиции прячутся за фонарями, потом выходят к певице. В конце песни все берутся за руки, а в руках крайних бэк-вокалистов загораются фонари.

Представители прессы в шоке от выступления Златы Огневич, конкурсантки из Укарины. Даже, скорее всего не от самого выступления, а от размеров великана, который на руках вынес артистку на сцену «Malmo Arena». Планируется, что в итоговом варианте мужчина принесет Злату к так называемому «кругу силы», попав в который артистка получит сверхъестественную силу. Мужественный мужчина, по словам самой конкурсантки – воплощение образа внутреннего духа, который помогает воплотить мечту, несмотря на преграды, которые в песне символизируют дремучие леса и извилистые горные тропы.

На сцену «Malmo Arena» Анук, певица из Нидерландов, вышла с тремя бэк-вокалистами. Выступление максимально сдержанное и простое. Правда, за спиной у артистки расположен экран, на котором появляются летящие птицы. Что вполне оправданно, на «Евровидении» Анук сполнит композицию «Birds». Напомним, ещё в марте артистка обещала, что на сцене в Мальмё будет самой собой: без актёрства, излишеств и приукрашиваний. Похоже, своё обещание она сдержит и во время выступления.

Датчанка Эммели де Форест репетировала босиком. Правда, во время прогона певица заметно нервничала. Наряд, в котором Эммели де Форест споёт на «Евровидении» представляет собой кремовое платье, выполненное из экологического, небеленого хлопка. По мнению журналистов, наряд идеально подходит Эммели. «Подчеркнет молодость и грациозность датчанки», – отмечают они.

Эммели де Форест по-прежнему занимает первую строчку в букмекерских конторах. За неделю до старта музыкального события прогнозы букмекеров выглядят так:

1. Эммели де Форест (Дания) с композицией Only Teardrops

2. Маргарет Бергер (Норвегия) c композицией I Feed You My Love

3. Дина Гарипова (Россия) с композицией What if

4. Злата Огневич (Украина) с композицией «Gravity»

5. Cascada (Германия) с композицией «Glorious»

Представительница Беларуси Алена Ланская впервые посетит сцену «Мальме-Арены» сегодня около полудня. А как прошла её последняя рептиция перед отъездом в Швецию (смотрите видео)?