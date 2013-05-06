Евровидение-2013. Гариповой к конкурсу пришлось похудеть, а Ланской – обрезать косы

Новости Швеции. На что только не приходится идти артистам ради «Евровидения». Одни сидят на изнурительных диетах, другие – усиленно занимаются спортом, третьи – сутками репетируют. Возникает логичный вопрос: есть ли смысл прилагать столько усилий на то, что белорусский продюсер Владимир Максимков называет «конкурсом для домохозяек»? Очевидно есть, если из года в год во всей Европе находятся желающие побороться за право представить свою страну на «Евровидении».

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я поклонница конкурса с юных лет. Помню, как ждала мая месяца. Обычно в это время уже была на даче с родными. И даже пропускала свои прогулки с ребятами, чтобы посмотреть конкурс. «Евровидение» – Олимпиада для артистов. Для кого-то это Эверест. Это та вершина, к которой мы стремимся. А еще это испытание на прочность меня и моей команды. Кроме того, это возможность показать себя Европе, выйти на новый уровень.

Напомним, в Мальмё наша соотечественница исполнит песню о солнечной планете «Solayoh». Белорусская делегация в составе 28 человек уже находится в Швеции. Продюсеры, телевизионщики, стилисты, визажисты, режиссеры-постановщики, журналисты, врач-фониатор и др.

На днях Алёна проведёт первую репетицию на евровизийной сцене. «На Евровидение-2013» я приехала удивлять», – признаётся артистка. А удивлять, признаться честно, будет чем. Только промопродукции у Ланской более 50 наименований! 500 литров водки, 400 коробок зефира, 1000 коробок мармелада и драже, 1000 шоколадок «Алёнка», 400 коробок конфет, 500 флешек и столько же курток-ветровок. Кроме конкурсной песни «Солео» на английском, русском и белорусском языках и трёх ремиксов в Швецию Ланская презентует свой англоязычный альбом, в которую вошли 17 композиций. Певица предложит собрать кубик-рубик Solayoh.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» (в интервью «Комсомольской правде»):

Не стоит забывать, что «Евровидение» сегодня – не только конкурс песни. Там надо удивлять, постоянно интриговать зрителей, журналистов, артистов. Мы популяризуем не только песню, с которой страна участвует в конкурсе, и делаем промоушн в Европе Алене Ланской. Мы еще делаем пиар нашей белорусской эстрадной культуре и всему государству в целом.



По словам продюсера, на такие цели никаких денег не должно быть жалко. Такой грандиозной подготовки белорусов на «Евровидении» не было, пожалуй, со времён участия в конкурсе Анжелики Агурбаш. Тогда над подготовкой певицы трудились стилисты Шевчук и Зверев, модельер Юдашкин и муж-миллионер. В этом году Беларусь впервые готовит участника «Евровидения» за спонсорские деньги. Генеральный спонсор – компания «Интерсервис» и её владелец Николай Воробей, бизнесмен Александр Шакутин, ЗАО «ПМИ-групп» и ОАО «Спамаш».



Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» (в интервью «Комсомольской правде»):

Каждый перевёл по два миллиарда белорусских рублей. Три транша по $230 000 мы уже получили. На пороге ждем четвертый с такой же суммой. Как-никак 16 дней в Мальме для белорусской делегации – недешевая история.

Само действие на сцене «Malmo Arena» обещает стать зрелищным. Сербский хореограф уверен, что после выступления телезрители будут не только подпевать слова из припева, но и повторять танцевальные движения (смотрите видео). Для выступления на конкурсе изготовлены специальные декорации. Чего стоит один дискобол – символ планеты «Солео»!

Представители белорусской команды признаётся: до старта музыкального эстафеты остаётся чуть больше недели, а уже всё продумано до мелочей: от выступления на белорусской вечеринке и до участия в Евродеревне на опен-эйре. Каждый день Ланская будет удивлять новым имиджем. На сцену «Евровидения» девушка выйдет в платье с 70 тысячами камней Сваровски, его стоимость оценивают в 10 000 евро. Кстати, стилисты, работающие в команде с Алёной, заставили девушку остричь волосы, которые она растила с 14 лет, на 20 сантиметров.

На жертвы пришлось пойти и российской участнице Дине Гариповой. «Девушка тает на глазах», – отмечают российские журналисты. Мама Дины переживает: «Дочь много работает. Поэтому практически не ест».



Яна Чурикова, телеведущая, комментатор «Евровидения» от России:

Дина очень похудела, и я уверена, что мы увидим ее настоящее перевоплощение... Песня наша понятна всем людям, она привязывается как вирус. Но давайте будем честны – побеждать нам не нужно. Во-первых, бюджет у нас не резиновый, во-вторых, вот это стремление всех порвать прошло – мы уже всех порвали.

Напомним, на сцене «Malmo Arena» Дина Гарипова исполнит лирическую «What If». Российская команда пока не торопится рассказывать, какой у Дины будет номер, во что она будет одета. Тем не менее, продюсеры считают, что главное достоинство Гариповой – её голос, поэтому евровизийный номер не предполагает грандиозного шоу с танцевальными элементами. Российская делегация уже прилетела в Мальмё. Репетиции номера начнутся уже сегодня, 6 мая.

Дина Гарипова, представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Наряд у меня, конечно же, будет классическим, романтичным и красивым, соответствующим песне. И смены образа не будет – ни стрижки, ни цвет волос я менять не буду.

Артисты – люди суеверные. В Мальмё Дина Гарипова захватила талисманы: несколько игрушек и флаг Татарстана (девушка родом из Республики Татарстан). А на национальной вечеринке артистка будет угощать восточными сладостями, среди которых чак-чак. Кстати, в прошлом году «Бурановские бабушки» тоже брали с собой на «Евровидение» талисман: мешочек с землёй из родной Удмуртии.

Дина Гарипова, представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Везу с собой игрушечного мальчика, которого мне подарили в Молдавии. У него шведское имя Ульф, российское отчество Гарипович и фамилия Молдаванов. Еще захвачу куколку – татарскую бабушку Эби («эби» в переводе с татарского – «бабушка»). Мне ее подарили в Самаре. Это ручная работа: она из губки, а контуры лица - из перетянутых ниток. Также обязательно возьму с собой флаг Татарстана и игрушечного барсика – символ Универсиады, которая пройдет в Казани летом.

Белоруска Алёна Ланская от оберегов решила отказаться. «Главное – вера в себя и благословление Бога», – считает артистка. Напомним, и Алёна Ланская, и Дина Гарипова выступают в первом полуфинале, который состоится 14 мая. В этот день за выход в финал будут представители Австрии, Эстонии, Словении, Хорватии, Дании, Украины, Нидерландов, Черногории, Литвы, Молдовы, Ирландии, Кипра, Бельгии и Сербии. Если верить прогнозам букмекеров, то в финал не только пройдёт, но и одержит победу на конкурсе датчанка Эммели де Форест.